RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки українці платитимуть за комуналку в травні 2022: всі тарифи

Скільки будемо платити за комуналку в травні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Тарифи на газ і електроенергію для населення в Україні підвищуватися не будуть і залишаться "замороженими" під час воєнного стану.

У матеріалі Styler, читайте скільки заплатимо за світло, газ і воду в травні 2022 року.

Якими будуть тарифи на електроенергію

Тарифи на електроенергію збережуться, як мінімум, ще на шість місяців. Зараз вони такі:

до 250 кВт*год – 1,44 гривні за 1 кВт*год;
понад 250 кВт*год – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Тарифи на воду

Тарифи для водоканалів і підприємств, що займаються водовідведенням і водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики й комунальних послуг. Регулятор не повідомляв про зміну тарифів, тому в травні всі показники залишаться на тому ж рівні.

Тарифи на газ

Міністр енергетики Герман Галущенко і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з Головою Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим заявили, що тарифи не будуть рости під час дії воєнного стану, незважаючи ні на що.

"Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми будемо це забезпечувати - подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати й приймати рішення", - сказав він.

Нагадаємо, термін річних газових контрактів, в яких зафіксована ціна газу для населення, закінчується 30 квітня 2022 року.

Читайте також, що буде з ціною на газ і комуналкою під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
услуги ЖКХ