Сколько украинцев запаслись продуктами на карантин: неожиданная статистика

Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине привел к массовой панике и покупке стратегического запаса продуктов питания

Карантин в Украине начался 12 марта, тогда же граждане страны отправились в магазины закупаться долго хранящимися продуктами питания на время самоизоляции. Но далеко не все стали запасаться едой. По результатам исследования Research & Branding Group, в сложившейся ситуации в Украине, 39% украинских семей не имеют никаких сбережений.

Как сообщается в результатах исследования, около 1/3 украинцев имеют сбережения продуктов на месяц или меньше. И только 32% украинцев существенно запаслись продуктами из-за опасений закрытия торговли и рост их стоимости. Причем запасы делают наименее защищенные слои населения, поскольку именно они больше всего ощущают снижение покупательной способности из-за скачков цен. Это в основном пенсионеры и люди, которые имеют заработную плату, близкую к минимальной.

По мнению экономического эксперта Алексея Дорошенко, именно эти люди сделали запасы, а сейчас попали в ситуации нехватки средств на все остальные нужды, включая оплату коммунальных услуг. На первом месте по популярности запасов у украинцев были, как всегда, крупы.

В исследовании Research & Branding Group также говорится, что около 60% украинцев считают, что материальное положение их семей ближайшие 3 месяца в целом ухудшится. Также стало известно, сколько денег необходимо украинской семье, чтобы питаться 1 день карантина, и прожить в принципе в таких условиях 1 месяц.

Стоит отметить, что в разных странах в топ самых "карантинных" продуктов входит сухое молоко (США), супы быстрого приготовления (Германия) и мясные консервы (Россия).

Напомним, что ранее в трех областях ввели тотальный карантин. Были введены беспрецедентные ограничения.