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Скільки українців запаслися продуктами на карантин: несподівана статистика

STYLERКоронавірус    11.04.2020 - 15:27
Скільки українців запаслися продуктами на карантин: несподівана статистика
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні призвів до масової паніки і купівлі стратегічного запасу продуктів харчування

Карантин в Україні розпочався 12 березня, тоді ж громадяни країни вирушили в магазини закуповуватися харчовими продуктами на час самоізоляції, які довго зберігаються. Але далеко не всі стали запасатися їжею. За результатами дослідження Research & Branding Group, у ситуації, що склалася в Україні, 39% українських сімей не мають жодних заощаджень.

Як повідомляється в результатах дослідження, близько 1/3 українців мають заощадження продуктів на місяць чи менше. І тільки 32% українців істотно запаслися продуктами через побоювання закриття торгівлі та зростання їх вартості. Причому запаси роблять найменш захищені верстви населення, оскільки саме вони найбільше відчувають зниження купівельної спроможності через стрибки цін. Це в основному пенсіонери та люди, які мають заробітну плату, близьку до мінімальної.

На думку економічного експерта Олексія Дорошенка, саме ці люди зробили запаси, а зараз потрапили в ситуації нестачі коштів на всі інші потреби, включаючи оплату комунальних послуг. На першому місці за популярністю запасів в українців були, як завжди, крупи.

У дослідженні Research & Branding Group також йдеться, що близько 60% українців вважають, що матеріальне становище їхніх сімей найближчі 3 місяці в цілому погіршиться. Також стало відомо, скільки грошей необхідно українській родині, щоб харчуватися 1 день карантину, і прожити в принципі в таких умовах 1 місяць.

Варто відзначити, що в різних країнах в топ "карантинних" продуктів входить сухе молоко (США), супи швидкого приготування (Німеччина) та м'ясні консерви (Росія).

Нагадаємо, що раніше у трьох областях ввели тотальний карантин. Були введені безпрецедентні обмеження.

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