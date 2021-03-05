Сколько стоят тюльпаны в Украине накануне 8 марта: цены уже кусаются

В Украине через два дня будет отмечаться Международный женский день. Традиционно в этот день женщинам дарят цветы и приятные подарки. Самыми востребованными цветами 8 марта будут тюльпаны.

Эксперты прогнозируют, что цена тюльпанов в 2021 году будет намного выше, чем в предыдущие. Это связано с тем, что на Украину обрушилась настоящая суровая зима – с сильными морозами и снегопадами.

Тюльпаны к весеннему празднику выращивают в теплицах, но далеко не все из них смогли выдержать сложную февральскую погоду. А европейские производители также пострадали от непогоды. Не улучшает ситуацию и кризис из-за пандемии коронавируса во всем мире.

Основной поставщик тюльпанов в Украину – Нидерланды, но в этом году с доставкой могут возникнуть проблемы. В стране локдаун, не говоря уже о том, что путешествовать цветам придется не менее двух суток.

В интернете поставщики предлагают тюльпаны поштучно и уже в готовых букетах. Цены колеблются от 15 гривен за одну штучку до нескольких тысяч за готовые букеты.

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Средняя цена одного тюльпана – 20-25 гривен за одну штуку. Цена зависит от сорта тюльпанов. Больше всего предложений сейчас в Киеве. За букет из 25 цветов придется выложить в среднем от 500 до 700 гривен – зависит от упаковки, расстояния и ассортимента. Букеты в 49 штук обойдутся уже почти в два раз дороже – от 1000 гривен и больше.

Цены на тюльпаны в Украине

На рынках цена на тюльпаны может быть намного выше. В Запорожье обычный тюльпан стоит от 25 гривен, пионовидный – от 35 гривен за штуку. И как утверждают на сайте 061.ua, эти тюльпаны – местного производства. Голландский тюльпан на рынках Запорожья ценится от 60-70 гривен за штуку.

Ожидается, что в крупных городах Украины цены на тюльпаны на рынках будут колебаться от 30 до 75 гривен за штуку. Стандартный букет из трех цветов обойдется от 150-200 гривен. А вот за корзинки, большие букеты или цветы в коробках придется выложить от 700 гривен до нескольких тысяч гривен.