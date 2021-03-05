Скільки коштують тюльпани в Україні напередодні 8 березня: ціни вже кусаються

В Україні через два дні буде відзначатися Міжнародний жіночий день. Традиційно в цей день жінкам дарують квіти та приємні подарунки. Найпопулярнішими квітами 8 березня будуть тюльпани.

Експерти прогнозують, що ціна тюльпанів у 2021 році буде набагато вище, ніж в попередні. Це пов'язано з тим, що на Україну впала справжня сувора зима з сильними морозами та снігопадами.

Тюльпани до весняного свята вирощують в теплицях, але далеко не всі з них змогли витримати складну лютневу погоду. А європейські виробники також постраждали від негоди. Не покращує ситуацію і криза через пандемію коронавірусу у всьому світі.

Основний постачальник тюльпанів в Україну – Нідерланди, але в цьому році з доставкою можуть виникнути проблеми. В країні локдаун, не кажучи вже про те, що подорожувати квітам доведеться не менше двох діб.

В інтернеті постачальники пропонують тюльпани поштучно і вже у готових букетах. Ціни коливаються від 15 гривень за одну штучку до декількох тисяч за готові букети.

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Середня ціна одного тюльпана – 20-25 гривень за одну штуку. Ціна залежить від сорту тюльпанів. Найбільше пропозицій зараз в Києві. За букет з 25 квітів доведеться викласти в середньому від 500 до 700 гривень – залежить від упаковки, відстані та асортименту. Букети в 49 штук обійдуться вже майже у два рази дорожче – від 1000 гривень і більше.

Ціни на тюльпани в Україні

На ринках ціна на тюльпани може бути набагато вище. У Запоріжжі звичайний тюльпан коштує від 25 гривень, піоновідний – від 35 гривень за штуку. І як стверджують на сайті 061.ua, ці тюльпани – місцевого виробництва. Голландський тюльпан на ринках Запоріжжя цінується від 60-70 гривень за штуку.

Очікується, що у великих містах України ціни на тюльпани на ринках коливатимуться від 30 до 75 гривень за штуку. Стандартний букет з трьох квіточок обійдеться від 150-200 гривень. А ось за кошики, великі букети квіти в коробках доведеться викласти від 700 гривень до декількох тисяч гривень.