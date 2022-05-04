Сколько стоит снять квартиру в Киеве во время войны: цены и условия

Цены на аренду квартир в Киеве во время войны значительно снизились. Несмотря на большой поток переселенцев из горячих точек страны, снять приличное жилье вполне реально.

В материале Styler читайте за сколько можно снять жилье в столице во время войны.

Цены упали

Если просмотреть сайты бесплатных объявлений, с уверенностью можно сказать, что аренда в Киеве снизилась. Более того, хозяева обещают арендаторам, что цена будет фиксированной до окончания боевых действий.

Такие предложения заманчивы, особенно для тех, кто не выехал заграницу, а решил остаться в Украине.

Цены на аренду однокомнатных квартир

Итак, цена за аренду однокомнатных квартир в Киеве стартует от 2900 гривен.

Жилье находится на улице Кустанайской в Голосеевском районе столицы. Это недвижимость вторичного рынка, метро не совсем близко, а ремонт очень скромный.

В Киеве сдают однокомнатную квартиру за 2900 гривен (olx.ua)

На Борщаговке и возле аэропорта Жуляны также можно снять демократичную квартиру за 3 тысячи гривен. Такое жилье может понадобиться людям, которые совсем ограничены в финансах. Условия скромные, но и цены тоже.

В Киеве сдают жилье по демократичным ценам (olx.ua)

Однокомнатные квартиры возле метро и с ремонтом стартуют от 5 тысячи гривен, двухкомнатное жилье также можно найти по адекватным ценам.

В новострое такая недвижимость будет уже с евроремонтом и новой мебелью. Она находится недалеко от метро "Харььковская" и сдается минимум на полгода.

Квартира в новом ЖК в Киеве за 5 тысяч гривен (olx.ua)

А вот трехкомнатная квартира в самом сердце Киева сейчас сдается за 13 тысяч гривен. Она находится на улице Малой Житомирской, до войны такая цена была бы нереальной.

Трехкомнатная квартира в Киеве сдается за 13 тысяч гривен (facebook.com/groups)

Трехкомнатная квартира в Киеве сдается за 13 тысяч гривен (facebook.com/groups)