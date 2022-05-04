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Скільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умови

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Київ, Середа 04 травня 2022 12:39
Скільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умови За скільки можна зняти квартиру в Києві (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціни на оренду квартир у Києві під час війни значно знизилися. Незважаючи на великий потік переселенців з гарячих точок країни, зняти пристойне житло цілком реально.

У матеріалі Styler читайте за скільки можна зняти житло в столиці під час війни.

Ціни впали

Якщо переглянути сайти безкоштовних оголошень, з упевненістю можна сказати, що оренда в Києві знизилася. Більше того, господарі обіцяють орендарям, що ціна буде фіксованою до закінчення бойових дій.

Такі пропозиції привабливі, особливо для тих, хто не виїхав закордон, а вирішив залишитися в Україні.

Ціни на оренду однокімнатних квартир

Отже, ціна за оренду однокімнатних квартир у Києві стартує від 2900 гривень.

Житло знаходиться на вулиці Кустанайській в Голосіївському районі столиці. Це нерухомість вторинного ринку, метро не зовсім близько, а ремонт дуже скромний.

Скільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умовиСкільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умовиУ Києві здають однокімнатну квартиру за 2900 гривень (olx.ua)

На Борщагівці та біля аеропорту Жуляни також можна винайняти демократичну квартиру за 3 тисячі гривень. Таке житло може знадобитися людям, які зовсім обмежені у фінансах. Умови скромні, але і ціни теж.

Скільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умовиУ Києві здають житло за демократичними цінами (olx.ua)

Однокімнатні квартири біля метро і з ремонтом стартують від 5 тисячі гривень, двокімнатне житло також можна знайти за адекватними цінами.

У новобудові така нерухомість буде вже з євроремонтом і новими меблями. Вона знаходиться недалеко від метро "Харківська" і здається мінімум на півроку.

Скільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умовиСкільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умовиКвартира в новому ЖК в Києві за 5 тисяч гривень (olx.ua)

А ось трикімнатна квартира в самому серці Києва зараз здається за 13 тисяч гривень. Вона знаходиться на вулиці Малій Житомирській, до війни така ціна була б нереальною.

Скільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умовиТрикімнатна квартира в Києві здається за 13 тисяч гривень (facebook.com/groups)

Скільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умовиСкільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умовиСкільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умовиСкільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умови

Трикімнатна квартира в Києві здається за 13 тисяч гривень (facebook.com/groups)

Як ми раніше писали, у Бучі та Ірпені знову продають квартири, які ціни і стан житла.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали як українцям вигідно купити квартиру в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС.

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