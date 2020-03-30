Сколько стоит платная обсервация эвакуированных с Бали украинцев: подробности

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Изначально его ввели до 3 апреля, но потом решили продлить до 24 числа. Также были введены меры по перекрытию границ. При этом в Украину продолжают прибывать самолеты с эвакуированными украинцами, которые должны находится 14 дней на обсервации.

Прилетевшие с Бали украинцы могли выбирать два варианта обсервации. Им предложили бесплатный вариант в отеле "Козацький" и платный в отеле "Пуща Конгресс".

Питание в отеле "Козацький" стоит около 1 000 гривен с человека в день. Пассажирка самолета Екатерина Яшина на своей странице в Facebook написала, что отопления в номере нет, кондиционеры на отопление не работают.

Расценки в отеле "Козацький" (фото: facebook.com/kateryna.iashyna)

"Пишут, что в комнатах очень холодно, комната размером с кровать, Wi-Fi не во всех номерах. Закрыли их там на 14 дней, из номера вообще не будут выпускать, еду ставят под дверь", – отметила она.

Отель "Козацький" (видео: facebook.com/pavlovskynews)

А вот проживание в "Пуща Конгресс" стоит 10 478 гривен за 14 дней обсервации и около 700 грн в день за еду с человека. Девушка отметила, что там номера получше, есть Wi-Fi и балкон.

Расценки в отеле "Пуща Конгресс" (фото: facebook.com/kateryna.iashyna)

По словам одного из вернувшихся украинцев, людей привезли к отелю "Козацький" на Майдан и сказали "делайте, что хотите". Некоторые просто разъехались, обещав придерживаться самоизоляции.

Отель "Пуща Конгресс" (видео: facebook.com/pavlovskynews)

Вторая часть людей поехала в отель "Пуща", где большинство написали отказ от обсервации и соглашение на добровольную самоизоляцию. Полиция предупредила, что по адресу могут проверить в любое время и тогда уже будет не административная, а криминальная ответственность.

Стоит отметить, что есть еще третья категория людей - они до сих пор находятся в самолетах, окруженных Нацгвардией. Известно, что на борту одного из них 30 человек.

Напомним, что вчера, 29 марта, в аэропорт "Борисполь" доставили эвакуированных украинцев из Вьетнама. Люди подписали соглашение о самоизоляции, но ехать на обсервацию в отели отказались, и вообще вели себя очень буйно.