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Сколько стоит купить квартиру в Киеве: названы заоблачные суммы

STYLERЖизнь    18.06.2019 - 17:15
Сколько стоит купить квартиру в Киеве: названы заоблачные суммы
Квартира в Киеве (фото: РБК-Украина)

Аналитики рассказали, во сколько обойдется собственное жилье в Киеве

Купить квартиру в Киеве любой желающий может минимум за 30 тыс. долларов. За эти деньги можно обзавестись собственной однокомнатной квартирой в Святошинском районе столицы. Об этом говорят аналитики одного из популярных интернет-порталов. При этом эксперты отмечают, что "однушки" за полгода подорожали больше всего.

Интересно, что однокомнатная квартира на Печерске обойдется вам минимум в 106 тыс. долларов. То есть, за эти деньги можно купить три аналогичные по метражу квартиры, например, на Оболони. 

В среднем же стоимость "однушек" в украинской столице варьируется в диапазоне 35-45 тыс. долларов, двухкомнатных - 50-70 тыс. долларов, а трехкомнатные продают за 65-95 тыс. долларов.

Самое дорогое жилье, отмечают специалисты, в Печерском районе, а самое бюджетное - в Святошинском и Деснянском районах. В то же время, на Троещине рекордно снизились цены на "трешки" - там можно купить трехкомнатную квартиру в среднем за 41 тыс. долларов.

Сколько стоит купить квартиру в Киеве: названы заоблачные суммы

Цены на квартиры в Киеве

По данным аналитиков, с начала 2019 года в сравнении со вторым полугодием 2018-го цены на однокомнатные квартиры в Киеве в среднем выросли на 8 %, на двухкомнатные - на 4 %, на трехкомнатные - на 2 %. 

"По сравнению с прошлым полугодием больше всего повысились цены на однокомнатные квартиры в Шевченковском (26 %), Днепровском (13 %) и Печерском (12 %) районах. На таком же уровне осталась цена только в Дарницком. Но подорожали не все варианты жилья в Киеве. Так, "трешки" в Шевченковском и Деснянском районах, наоборот, стали дешевле на 4 % и 2 % соответственно. В Днепровском - цены остались на том же уровне. А в остальных районах - стоимость трехкомнатных квартир выросла, максимальный рост на Соломенке - на 9 %. Двухкомнатные квартиры не изменились в цене только в Шевченковском районе. В других - подорожали. Больше всего выросла стоимость в Соломенском и Днепровском районах - на 10 %," - рассказали специалисты.

Ранее эксперт дал неутешительный прогноз по курсу доллара.

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