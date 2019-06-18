Скільки коштує купити квартиру в Києві: названі захмарні суми

Квартира в Києві (фото: РБК-Україна)

Аналітики розповіли, у скільки обійдеться власне житло у Києві

Купити квартиру в Києві будь-хто може мінімум за 30 тис. доларів. За ці гроші можна обзавестися власною однокімнатною квартирою у Святошинському районі столиці. Про це говорять аналітики одного з популярних інтернет-порталів. При цьому експерти відзначають, що "однушки" за півроку подорожчали найбільше.

Цікаво, що однокімнатна квартира на Печерську обійдеться вам мінімум в 106 тис. доларів. Тобто, за ці гроші можна придбати три аналогічні по метражу квартири, наприклад, на Оболоні.

У середньому ж вартість "однушок" в українській столиці варіюється в діапазоні 35-45 тис. доларів, двокімнатних - 50-70 тис. доларів, а трикімнатні продають за 65-95 тис. доларів.

Найдорожче житло, відзначають фахівці, в Печерському районі, а найбюджетніше - у Святошинському та Деснянському районах. У той же час, на Троєщині рекордно знизилися ціни на "трьошки" - там можна купити трикімнатну квартиру в середньому за 41 тис. доларів.

Ціни на квартири в Києві

За даними аналітиків, з початку 2019 року в порівнянні з другим півріччям 2018-го ціни на однокімнатні квартири в Києві в середньому зросли на 8 %, на двокімнатні - на 4 %, на трикімнатні - на 2 %.

"Порівняно з минулим півріччям найбільше підвищилися ціни на однокімнатні квартири в Шевченківському (26 %), Дніпровському (13 %) та Печерському (12 %) районах. На такому ж рівні залишилася ціна тільки у Дарницькому. Але подорожчали не всі варіанти житла в Києві. Так, "трьошки" в Шевченківському і Деснянському районах, навпаки, стали дешевші на 4 % і 2 % відповідно. У Дніпровському - ціни залишилися на тому ж рівні. А в інших районах - вартість трикімнатних квартир виросла, максимальне зростання на Солом'янці - на 9 %. Двокімнатні квартири не змінилися в ціні тільки в Шевченківському районі. В інших - подорожчали. Найбільше зросла вартість у Солом'янському та Дніпровському районах - на 10 %", - розповіли фахівці.

Раніше експерт дав невтішний прогноз по курсу долара.