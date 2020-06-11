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Сколько стоила пресс-конференция Владимира Зеленского в мае: названа сумма

STYLERЖизнь    11.06.2020 - 20:22
Сколько стоила пресс-конференция Владимира Зеленского в мае: названа сумма
Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Государственном управлении делами рассказали, сколько стоила пресс-конференция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел в мае пресс-конференцию, которая была посвящена первой годовщине его пребывания у власти. Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса Зеленский общался с прессой в парковой части Мариинского дворца. Известно, что часть журналистов не смогли попасть на пресс-конференцию из-за ограничения количества участников.

Во время пресс-конференции были потрачены средства на организацию мероприятия, кофе-брейк и оформление места проведения. Как сообщает издание УНН, пресс-конференция обошлась в 307 тысяч гривен.

"Расходы на проведение 20 мая 2020 года официальной встречи Президента Украины Владимира Зеленского с представителями средств массовой информации (в том числе на организацию хозяйственного обслуживания встречи (кофе-брейк), а также на услуги по тематическому оформлению места проведения; по установлению подиумов; по использованию приемной, записывающей аппаратуры, воспроизведению звука и изображения; с профессионального освещения, с использованием видеоаппаратуры; по техническому обеспечению (подключение к электросети) составили 307,185 тыс. гривен", - говорится в ответе Государственного управления делами на запрос журналистов.

Стоит отметить, что пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского длилась около трех часов и на ней присутствовало около 70 журналистов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Андрей Богдан жестко отреагировал на слова Зеленского о его уходе из Офиса президента.

А также мы писали о том, что пресс-конференция Зеленского 20 мая началась с громкого скандала.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийпресс-конференция
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