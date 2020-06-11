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Скільки коштувала прес-конференція Володимира Зеленського в травні: названа сума

STYLERЖиття    11.06.2020 - 20:22
Скільки коштувала прес-конференція Володимира Зеленського в травні: названа сума
Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У Державному управлінні справами розповіли, скільки коштувала прес-конференція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів у травні пресконференцію, яка була присвячена першій річниці його перебування при владі. Через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу Зеленський спілкувався з пресою в парковій частині Маріїнського палацу. Відомо, що частина журналістів не змогли потрапити на пресконференцію через обмеження кількості учасників.

Під час пресконференції були витрачені кошти на організацію заходу, кава-брейк та оформлення місця проведення. Як повідомляє видання УНН, пресконференція обійшлася в 307 тисяч гривень.

"Витрати на проведення 20 травня 2020 року офіційної зустрічі Президента України Володимира Зеленського з представниками засобів масової інформації (у тому числі на організацію господарського обслуговування зустрічі (кава-брейк), а також на послуги з тематичним оформленням місця проведення; по встановленню подіумів; по використанню приймальної, записувальної апаратури, відтворення звуку і зображення; з професійного освітлення, з використанням відеоапаратури; з технічного забезпечення (підключення до електромережі) склали 307,185 тис. гривень", - йдеться у відповіді Державного управління справами на запит журналістів.

Варто відзначити, що пресконференція президента України Володимира Зеленського тривала близько трьох годин, і на ній були присутні близько 70 журналістів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Андрій Богдан жорстко відреагував на слова Зеленського про його відхід з Офісу президента.

А також ми писали про те, що пресконференція Зеленського 20 травня почалася з гучного скандалу.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Володимир Зеленськийпресс-конференция
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