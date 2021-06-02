Продюсер озвучил бешеную сумму, которую предлагали за интим с Дашей Астафьевой

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

"Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего", - сказал Никитин.

За интим-услуги предлагались разные суммы, а певица и модель журнала Playboy Даша Астафьева была "большим соблазном". Поскольку получив титул Playmate of the Month юбилейного выпуска американского журнала, стала "суперзвездой мирового масштаба" и "суперселебрити".

Также продюсер добавил, что точные суммы, предлагаемые певице, не помнит, но речь шла о 50-100 тысяч долларов.

Однако предложение Даша Астафьева отклонила безоговорочно.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)