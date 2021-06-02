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Продюсер озвучив шалену суму, яку пропонували за інтим з Дашею Астаф'євою

Автор: Styler

Продюсер Юрій Нікітін, розповів що за інтим з Дашею Астаф'євою, яка нещодавно обпекла гарячим фотосетом, "замовник" був готовий викласти солідну суму в американській валюті.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

За словами продюсера, його підопічні часто отримували такі пропозиції, проте не погоджувалися на них.

"Чому? Тому що це зовсім інший бізнес і зовсім інший профіль, з яким я ніколи не хотів мати нічого спільного", - сказав Нікітін.

За інтим-послуги пропонувалися різні суми, а співачка і модель журналу Playboy Даша Астаф'єва була "великою спокусою". Оскільки отримавши титул Playmate of the Month ювілейного випуску американського журналу, стала "суперзіркою світового масштабу" і "суперселебріті".

Також продюсер додав, що точні суми, пропоновані співачці, не пам'ятає, але мова йшла про 50-100 тисяч доларів.

Однак пропозицію Даша Астаф'єва відхилила беззастережно.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

До речі, не так давно Астаф'єва розсекретила нового члена сім'ї.

Також нагадаємо, артистка звернулася до дівчат і підняла їхню віру в себе.

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Новини України Даша Астаф'єваЮрій НікітінPlayboyшоу-бизнес