Продюсер озвучив шалену суму, яку пропонували за інтим з Дашею Астаф'євою

За словами продюсера, його підопічні часто отримували такі пропозиції, проте не погоджувалися на них.

"Чому? Тому що це зовсім інший бізнес і зовсім інший профіль, з яким я ніколи не хотів мати нічого спільного", - сказав Нікітін.

За інтим-послуги пропонувалися різні суми, а співачка і модель журналу Playboy Даша Астаф'єва була "великою спокусою". Оскільки отримавши титул Playmate of the Month ювілейного випуску американського журналу, стала "суперзіркою світового масштабу" і "суперселебріті".

Також продюсер додав, що точні суми, пропоновані співачці, не пам'ятає, але мова йшла про 50-100 тисяч доларів.

Однак пропозицію Даша Астаф'єва відхилила беззастережно.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)