Во сколько обойдется новогодний стол в Украине: эксперты рассказали, как сэкономить

Стоимость новогоднего стола 2021 в Украине будет намного больше, чем в прошлом году, несмотря на кризис. Кроме того, цены на угощения поднимутся еще на 10% в канун праздника. Как сэкономить на новогоднем столе и что будет с ценами на продукты в конце декабря – читайте ниже.

Эксперты рассказывают, что сейчас продукты питания стали падать в цене, но не видят в этом поводов для радости – проблема в том, что украинцы просто не могут купить товар по завышенной цене. Аналитик Олег Пендзин напомнил, что борщевой набор в целом подешевел, а подорожание не обещается. Эксперт спрогнозировал цены на конец 2020 года и рассказал, во сколько украинцам обойдется празднование Нового года. Об этом пишут "Вести".

"В декабре цены на овощи серьезно не изменятся – разве что повысятся на копейки", – предупредил аналитик, связывая падение цен со снижением покупательской способности украинцев.

В 2020 году повысились цены на телятину, говядину и колбасные изделия, а вот свинина и баранина остались в том же ценовом сегменте. Следующее повышение цен может произойти перед самим Новым годом из-за роста спроса на продукты. Эксперт Владимир Попов также предупредил, что стоимость изделий из мяса станет стоить дороже на 10%.

Что касается привычного оливье, то салат подорожал примерно на 20%. Если в прошлом году при приготовлении 3 кг салата нужно было купить продуктов на 188,65 гривен, то в 2020 году – на 226,99 гривен.

Неприятно удивят импортные фрукты, поскольку импортеры просчитывают сразу все риски и закладывают в цену более высокий курс доллара.

"Импортеры просчитывают риски наперед, закладывая в товар курс намного больше, нежели есть на самом деле – скажем, 30 гривен за доллар. Если он растет, соответственно и цены тоже. В прошлом году курс был 23–24 грн, а сейчас – 28,5 грн. Поэтому у нас и нет дешевых мандаринов, яблок, бананов и так далее", – заявил в комментарии эксперт Федор Рыбалко.

Эксперты рекомендуют покупать долгохранящиеся продукты уже сейчас. Среди них – привычная нам консервация, овощи и алкоголь.

Напомним, ранее мы писали, что к Новому году в цене взлетит один из цитрусовых.

Ранее супермаркет в Харькове попал в громкий скандал из-за кекса по "космической" цене.