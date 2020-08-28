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Скільки потрібно масок школярам на один день: Степанов дав відповідь

П'ятниця 28 серпня 2020 13:24
Скільки потрібно масок школярам на один день: Степанов дав відповідь
У МОЗ розповіли, скільки потрібно буде масок школярам на один день (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Максим Степанов розповів українцям, скільки потрібно буде масок дітям на один шкільний день

Зовсім скоро почнеться навчальний рік, школярі повернуться за парти. В Україні запровадили нові правила та заходи безпеки, щоб діти могли знову почати навчання в умовах пандемії. Обов'язковим атрибутом для відвідування школи тепер стане захисна маска.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, скільки захисних масок в день доведеться використовувати школярам. На брифінгу 28 серпня глава МОЗ зазначив, що дітям буде достатньо однієї маски.

Він пояснив, що одноразові маски можна носити не менше трьох годин, за умови постійного використання. Однак такої маски вистачить на весь навчальний день, оскільки школярам не доведеться сидіти в них на уроках.

"Якщо дитина користується звичайної одноразовою маскою, то їй достатньо однієї маски в день. Тому що вона не постійно в ній знаходиться. Можна покласти маску в кишеню, коли починається урок, а на перерві – одягти знову", - розповів Максим Степанов.

Він додав, що школярі можуть використовувати й тканинні маски багаторазового використання, які можна вдома попрати та погладити праскою. Для дітей 1-4 класів носіння захисної маски не є обов'язковим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, що буде, якщо школяр захворіє на коронавірус.

А також розповідали про те, що українцям розповіли, за якими правилами почнуть працювати школи з 1 вересня 2020 року.

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