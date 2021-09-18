Сколько необходимо отдыхать, чтобы чувствовать себя счастливым: ученые впечатлили находкой

Что обнаружили ученые

Так, специалисты проанализировали данные более 21,7 тыс. добровольцев, которые рассказывали о том, что они делают в течение суток. Кроме того, ученые также попросили людей оценить их собственный уровень удовлетворенности.

Важно, что человек получает удовольствие, когда отдыхает 3,5 часа ежедневно.

По словам экспертов, длительный отдых – примерно семь часов в день, негативно влияет на психическое здоровье. Однако они установили, что те, кто тратят свой долгий отдых с пользой – на занятия спортом, хобби, встречи с друзьями, – тоже являются счастливыми.

Сколько человеку нужно отдыхать

Человеку требуется не менее трех недель ежегодного отпуска. В частности, те, кто проводил в отпуске менее 21 дня в год, умирали на 37% чаще.

При этом даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса. После недели отдыха у людей в крови сократилось количество биомаркеров, указывающих на старение организма.

Оптимально отпуск нужен нормальному человеку через каждые 62 рабочих дня, то есть перерыв между отдыхом не должен превышать трех месяцев.