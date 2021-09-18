Сільки необхідно відпочивати, щоб почуватися щасливим: вчені вразили знахідкою

Що виявили вчені

Так, фахівці проаналізували дані понад 21,7 тис. добровольців, які розповідали про те, що вони роблять протягом доби. Окрім того, вчені також просили людей, щоб вони оцінювали власний рівень задоволеності.

Важливо, що людина отримує задоволення, коли відпочиває 3,5 години щодня.

За словами експертів, тривалий відпочинок – приблизно сім годин на день, негативно впливає на психічне здоров'я. Однак вони встановили, що ті, хто витрачають свій тривалий відпочинок із користю – на заняття спортом, хобі, зустрічі з друзями, – теж є щасливими.

Скільки людині потрібно відпочивати

Людині потрібно не менше трьох тижнів щорічної відпу Зокрема, ті, хто проводив у відпустці менше ніж 21 дня на рік, помирали на 37% частіше.

При цьому навіть чотири дні без роботи позитивно позначаються на організмі, знижуючи рівень стресу. Після тижня відпочинку у людей в крові скоротилась кількість біомаркерів, що вказують на старіння організму.

Оптимально відпустка потрібна нормальній людині через кожні 62 робочі дні, тобто перерва між відпочинком не повинна перевищувати трьох місяців.