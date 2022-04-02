Как и за сколько можно купить квартиру в Польше, Германии и других странах

Недвижимость в Польше

Купить квартиру в Польше можно воспользовавшись услугами агентств и риэлторов. Также можно искать самостоятельно на онлайн-ресурсах, где предложения выставляют и собственники, и риелторы. Популярные сайты для поиска квартир в Польше:

olx.pl - аналог украинского сайта с понятным интерфейсом. Можно установить фильтры по регионам, цене и другие параметры.

gumtree.pl - собраны объявления о продаже и аренде квартир, домов в разных городах Польши.

otodom.pl - предлагается недвижимость от застройщика, риэлторов и владельцев, жилье в новостройках и вторичный рынок, дома. Удобный поиск по регионам.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Польше - от 200 тыс. злотых. Такие цены в Кракове, а во Вроцлаве цены на квартиру выше - от 250-300 тыс. злотых. В Варшаве за 1 комнатную квартиру придется заплатить еще больше - от 350 тыс. злотых.

Квартиры в Варшаве (скриншот olx.pl)

Согласно польскому законодательству, украинцы могут свободно купить квартиру в стране. Для этого не нужно наличие какого-либо правового статуса.

Квартиры в Германии

Цена на покупку недвижимости в Германии разняться в зависимости от города. Самые дорогие квартиры предлагают в Берлине, Мюнхене. Более выгодные предложения можно найти в Лейпциге и небольших населенных пунктах. В домах старой застройки стоимость квартир также будет ниже.

Актуальные объявления представлены на следующих онлайн-сервисах:

immowelt - квартиры в Германии в новостройках и на вторичном рынке, покупка домов, земельных участков, аренда.

immobilienscout24 - аренда и продажа недвижимости от застройщиков, рекламные и частные объявления.

Цены за квадратный метр жилой площади в Лейпциге колеблются в пределах 1,5 - 5,8 тысяч евро. В среднем по городу стоимость квадратного метра - 2580 евро. В Кельне средняя стоимость квадратного метра составляет 4,2 тысяч евро.

Цены на недвижимость в Кельне (скриншот immobilienscout24.de)

В Берлине средняя цена квадратного метра квартиры составляет 4 тыс. евро. В то время как в самых дорогих кондоминиумах Берлина стоимость квадратного метра достигает 11,7 тыс евро, самый дешевый вариант - 2,22 тыс. евро за квадратный метр.

В Мюнхене средняя стоимость квадратного метра - 8,8 тыс. евро. В самых дорогих жилых комплексах - 19,6 тыс. евро за кв.м., наиболее выгодное предложение - 6,2 тысяч евро/м².

Недвижимость в странах Европы

Однокомнатная квартира в Литве может стоить 40-50 тысяч евро в Клайпеде, в Вильнюсе - от 60 тысяч евро. Более низкая цена в южной части страны. Так, в Каунасском уезде стоимость 1-комнатной квартиры - около 30 тысяч евро.

Продажа квартир в Литве (скриншот realting.com)

В столице Венгрии, Будапеште, цена однокомнатной квартиры составит от 60 тысяч евро (площадь 24 кв.м). Большинство предложений на сайтах недвижимости - от 100 тысяч евро.

В Братиславе (Словакия) однокомнатные квартиры стоят от 90 тысяч до 150 тысяч евро на вторичном рынке недвижимости. Квартира в новом доме может обойтись от 300 тысяч евро. Чем дальше от столицы, цена будет падать. Так, в 45 км от Братиславы средняя стоимость квартиры составляет 50 тысяч евро (Дунайская Стреда).