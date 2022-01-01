Сколько можно хранить открытое шампанское и как продлить ему жизнь
После Нового года всегда остается открытая бутылка шампанского. Поэтому важно знать, сколько времени может храниться в холодильнике такое шампанское, чтобы оно не потеряло своих свойств.
Об этом пишет rsute.
Так, алкогольные напитки имеют срок годности и шампанское не исключение. Но его вкус можно сохранить, если удастся удержать насыщенность напитка углекислым газом, который и придает ему игристости.
Сколько времени хранится открытое шампанское
Так, эксперты по вину Владислав Маркин и Юрий Гузеев считают, что открытое шампанское может простоять 2 часа. Далее оно теряет свои вкусовые качества, за которые ценится напиток.
К тому же, даже закрытая пробка не дает гарантии, что сохранится газ. Отмечается, что начинает происходить процесс окисления, который ухудшает вкус, и уже нет тех пузырей, что украшают бокал с шампанским.
Бутылку с вином можно сразу после разлива закрыть той же пробкой, но она уже не даст нужной герметизации. Вокруг нее нужно намотать дополнительные материалы, например, фольгу, и снова заткнуть горлышко бутылки.
Отмечается, что в холодильнике хорошо закрытая бутылка с шампанским может простоять еще 1-2 дня.
Как хранить открытое шампанское
Хранить шампанское необходимо в горизонтальном положении. Но желательно редко менять его. К тому же если срок годности шампанского - 3 года и оно все это время находится в первозданном виде, то его нужно хотя бы через год поставить в вертикальное положение, а затем снова уложить.
Открытое шампанское на празднике все же можно сохранить, если есть специальная пробка стопор. Пробка стопор герметично закрывает отверстие и не дает выходить газу.
В середину не попадает воздух, следовательно, нет окислительного процесса. С такими пробками шампанское может простоять неделю, если бутылка наполнена на 2/3. Когда остается немного – примерно треть от всего объема, то только один день.
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