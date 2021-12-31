Как не переесть на новогодние праздники и остаться здоровым: врачи дали лайфхаки украинцам

За новогодним столом очень часто люди переедают, а потом чувствуют тяжесть в желудке. Для того, чтобы потом не мучаться, сделайте застолье более полезным для здоровья и приготовьте здоровые блюда.

"Несбалансированное питание может привести к развитию ряда болезней. Кроме этого, переедание приводит к ощущению дискомфорта, тяжести и переполненности в животе, а как следствие – вызвать функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта", - написали в Минздраве.

Попробуйте новую для себя традицию и приготовьте здоровое меню – блюда к праздничному столу могут быть вкусными и одновременно полезными.

Главные советы к меню

Ограничьте количество копченостей и консервов на столе. Решили приготовить мясо или рыбу? Лучше запечь их в духовке.

Добавьте больше овощных салатов. Но вместо магазинных соусов и майонезов приготовьте домашний майонез или замените его заправкой из йогурта или кефира с большим количеством зелени.

Откажитесь от сладких напитков, содержащих сахар, но потребляйте больше жидкости. Это может быть вода или чай, морс и т.д.

Что касается алкоголя, то даже по праздникам нужно помнить: нет безопасной дозы.

Замените десерт фруктами, вместо пирожных и тортов.

В период праздников важно соблюдать привычный режим питания и не употреблять избыточное количество пищи. Не голодайте целый день, чтобы потом поесть.

Старайтесь делать интервалы между трапезами: не менее трех и не более 4,5 часов, а также следите за размерами порций.

Проводите больше времени в движении, уделите время активностям на свежем воздухе, но не забывайте о карантинных ограничениях.