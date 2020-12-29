Сколько можно хранить оливье, холодец и шубу: эксперт удивила ответом

Оливье, шуба, крабовый салат и прочие традиционные салаты с майонезом или сметаной нельзя долго хранить после приготовления, а излишки лучше выбросить. Но есть и уловки, которые помогут продлить жизнь любимых лакомств.

Так, микробиолог Оксана Вольская советует не смешивать сразу все ингредиенты некоторых салатов, а холодец и вовсе можно заморозить, говорится в эфире ObozTV.

По словам эксперта, стандартное новогоднее меню вообще не очень безопасно для пищеварения. Микробиолог советует отказаться от "культа еды" на Новый год и отдать предпочтение легким закускам или фруктам.

"Наиболее опасны салаты, которые заправлены майонезом и сметаной, рыбные блюда, а также сладости, что сделаны с большим количеством кремов и яиц. Я вообще не рекомендую делать культ еды из Нового года", - советует Вольская.

Если все же не представляете праздник без салата "Оливье", запеките овощи в фольге, а потом нарежьте и храните их в холодильнике отдельно от белковосодержащих продуктов в контейнерах. Смешивать и заправлять их нужно непосредственно перед употреблением.

А после заправки салат "Оливье" нельзя хранить более, чем 4 часа. Без заправки он может продержаться до 40 часов. Но при условии, что в нем не будет огурцов и лука (эти ингредиенты добавляют при заправке). Излишки готового салата лучше выбросить.

"Останутся какие-то две-три ложки - лучше выбросить. А с утра вы берете свой любимый тазик с ненаправленным оливье, добавляете огурцы, заправку - и у вас первый завтрак нового года", - говорит эксперт.

Сроки хранения новогодних закусок и салатов, по мнению эксперта, такие:

оливье в заправленном виде - 4 часа;

салат шуба - 24 часа, поскольку требуется время на пропитку;

салат с крабовыми палочками - 24 часа в заправленном виде, 48 часов без заправки;

фаршированные яйца - 2-3 суток, но только при условии, если яйца были сварены вкрутую не менее 15 минут и разобраны чистыми руками;

холодец - для заведений общепита установлена норма в 24 часа, но холодец домашнего приготовления может храниться 3-4 дня.

Холодец, к слову, можно заморозить, тогда он продержится 1-2 месяца в морозилке. Кроме того, такие запасы могут стать отличной основой для супа или борща.

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