Скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу: експерт здивувала відповіддю

Олів'є, шуба, крабовий салат та інші традиційні салати з майонезом або сметаною не можна довго зберігати після приготування, а надлишки краще викинути. Але є і прийоми, які допоможуть продовжити життя улюблених ласощів.

Так, мікробіолог Оксана Вольська радить не змішувати всі інгредієнти деяких салатів, а холодець і зовсім можна заморозити, йдеться в ефірі ObozTV.

За словами експерта, стандартне новорічне меню взагалі не дуже безпечне для травлення. Мікробіолог радить відмовитися від "культу їжі" на Новий рік і віддати перевагу легким закускам або фруктам.

"Найбільш небезпечні салати, які заправлені майонезом і сметаною, рибні страви, а також солодощі, зроблені з великою кількістю кремів і яєць. Я взагалі не рекомендую робити культ їжі з Нового року", - радить Вольська.

Якщо все ж не уявляєте свята без салату "Олів'є", запечіть овочі у фользі, а потім наріжте і зберігайте їх у холодильнику окремо від білкововмісних продуктів в контейнерах. Змішувати і заправляти їх треба безпосередньо перед вживанням.

А після заправки салат "Олів'є" не можна зберігати більше, ніж 4 години. Без заправки він може протриматися до 40 годин. Але за умови, що в ньому не буде огірків і цибулі (ці інгредієнти додають при заправці). Надлишки готового салату краще викинути.

"Залишаться якісь дві-три ложки - краще викинути. А зранку ви берете свій улюблений тазик з ненаправленим олів'є, додаєте огірки, заправку - і у вас перший сніданок нового року", - говорить експерт.

Терміни зберігання новорічних закусок і салатів, на думку експерта, такі:

олів'є в заправленому вигляді - 4 години;

салат шуба - 24 години, оскільки потрібен час на просочення;

салат з крабовими паличками - 24 години в заправленому вигляді, 48 годин без заправки;

фаршировані яйця - 2-3 доби, але тільки за умови, якщо яйця були зварені круто не менше 15 хвилин і розібрані чистими руками;

холодець - для закладів громадського харчування встановлена норма в 24 години, але холодець домашнього приготування може зберігатися 3-4 дні.

Холодець, до слова, можна заморозити, тоді він протримається 1-2 місяці в морозилці. Крім того, такі запаси можуть стати відмінною основою для супу чи борщу.

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