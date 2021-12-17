Сколько мандаринов можно съедать детям за день без вреда для здоровья

По словам эксперта, детям можно есть не более двух мандаринов в день, несмотря на их любовь к плодам. Все потому, что мандарины содержат большое количество витамина С и считается одним из самых больших аллергенов. К тому же они содержат много кислот, на которые детский организм может отреагировать по-разному.

Взрослым мандаринами тоже нельзя объедаться. Рекомендовано не более 4-6 штук в день.

Польза мандаринов

Фрукт рекомендовано употреблять за или через пол часа от основного приема пищи. В частности, если у вас на обед (завтрак или ужин) тяжелые жирные блюда, то мандарины помогут быстрее переварить такую пищу.

Натощак их есть нельзя, ведь они имеют высокую концентрацию кислот.

Сколько мандаринов днем можно съедать (freepik)

Мандарины богаты витаминами С, К, В1, В2 и эфирными маслами, которые влияют на эластичность сосудов. К тому же этот фрукт помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, перевозчики покрывают зеленые фрукты этиленом, который относятся к токсичным веществам и накапливается в печени. Такие мандарины липкие на ощупь. Во время чистки фрукта все вредные вещества попадают на руки, а затем на мякоть. Нельзя чистить мандарины зубами.