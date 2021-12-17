Скільки мандаринів можна з'їдати дітям за день без шкоди для здоров'я

За словами експертки, дітям можна їсти не більше двох мандаринів на день, попри їхню любов до плодів. Все тому, що мандарини містять велику кількість вітаміну С і вважається одним з найбільших алергенів. До того ж вони містять багато кислот, на які дитячий організм може відреагувати по різному.

Дорослим мандаринами теж не можна об'їдатись. Рекомендовано не більше 4-6 штук на день.

Користь мандаринів

Фрукт рекомендовано вживати за або через пів години від основного прийому їжі. Зокрема, якщо у вас на обід (сніданок або вечерю) важкі жирні страви, то мандарини допоможуть швидше перетравити таку їжу.

Натщесерце їх їсти не можна, адже вони мають високу концентрацію кислот.

Скільки мандаринів вдень можна з'їдати (freepik)

Мандарини багаті на вітаміни С, К, В1, В2 та ефірними оліями, які впливають на еластичність судин. До того ж цей фрукт допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням.

Окрім того, перевізники покривають зелені фрукти етиленом, який відносяться до токсичних речовин і накопичується у печінці. Такі мандарини липкі на дотик. Під час чищення фрукта всі шкідливі речовини потрапляють на руки, а потім на м’якоть. Не можна чистити мандарини зубами.