Сколько людей с COVID-19 теряют обоняние: появились точные цифры

Коронавирус приводит к потере обоняния как минимум у 41% пациентов (коллаж: РБК-Украина)

Потеря обоняния и ослабление вкусовых рецепторов давно определены как первые и достаточно частые симптомы начинающейся коронавирусной инфекции. Но сколько зараженных COVID-19 на самом деле имеют такие симптомы? Согласно новым исследованиям, двое из пяти пациентов жаловались на низкую чувствительность к запахам.

Детали исследований опубликованы в обзорной статье в журнале Nature.

Согласно одному недавнему исследованию, около 41% пациентов с диагностированным коронавирусом заявили об исчезновении обоняния. Второе, более узкое исследование од руководством Шимы Мойн из Института фундаментальных исследований в Тегеране, Иран было направлено на тестирование с помощью идентификации запахов. Так, участники, которые еще не знали, что у них подтвержден коронавирус, должны были нюхать запахи. 96% участников имели некоторую обонятельную дисфункцию, и 18% имели полную потерю запаха (иначе известную как аносмия)

"Обычно эти пациенты говорят, что они внезапно потеряли нюх”, - говорит Мойн, указывая на то, что симптом связан с COVID-19.

И часто дисфункция является единственным симптомом COVID-19, который люди регистрируют, предполагая, что этот феномен отделен от вызванной вирусом заложенности носа.

Некоторые исследователи говорят, что потеря запаха должна использоваться в качестве диагностического теста для COVID-19. Еще одно исследование показало, что изменения восприятия запаха или вкуса являются лучшим маркером распространения инфекции, чем другие показатели, отслеживаемые правительствами, такие как прибытие в больницы после несчастных случаев и отделения неотложной помощи.

Хотя эти механизмы до конца не изучены, существует общее мнение, что потеря запаха происходит, когда коронавирус заражает клетки, поддерживающие нейроны в носу.

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