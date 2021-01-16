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Скільки людей з COVID-19 втрачають нюх: з'явилися точні цифри

Субота 16 січня 2021 21:42
Скільки людей з COVID-19 втрачають нюх: з'явилися точні цифри
Коронавірус призводить до втрати нюху як мінімум у 41% пацієнтів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Втрата нюху та ослаблення смакових рецепторів давно визначені як перші й досить часті симптоми коронавірусної інфекції, що тільки розпочинається. Але скільки заражених COVID-19 насправді мають такі симптоми? Згідно з новим дослідженням, двоє з п'яти пацієнтів скаржилися на низьку чутливість до запахів.

Деталі досліджень опубліковані в оглядовій статті в журналі Nature.

Відповідно до одного з недавніх досліджень, близько 41% пацієнтів з діагностованим коронавірусом заявили про зникнення нюху. Друге, більш вузьке дослідження од керівництвом Шими Мойн з Інституту фундаментальних досліджень в Тегерані, Іран було направлене на тестування за допомогою ідентифікації запахів. Так, учасники, які ще не знали, що у них підтверджено коронавірус, повинні були нюхати різні запахи. 96% учасників мали деяку нюхову дисфункцію, і 18% мали повну втрату запаху (інакше відому як аносмія)

"Зазвичай ці пацієнти кажуть, що вони раптово втратили нюх", - говорить Мойн, вказуючи на те, що симптом пов'язаний з COVID-19.

І часто дисфункція є єдиним симптомом COVID-19, який люди реєструють, припускаючи, що цей феномен відділений від викликаної вірусом закладеності носа.

Деякі дослідники кажуть, що втрата запаху повинна використовуватися як діагностичний тест для COVID-19. Ще одне дослідження показало, що зміни сприйняття запаху або смаку є найкращим маркером поширення інфекції, ніж інші показники, зафіксовані урядами, такі як прибуття до лікарні після нещасних випадків і відділення невідкладної допомоги.

Хоча ці механізми до кінця не вивчені, існує загальна думка, що втрата запаху відбувається, коли коронавірус вражає клітини, що підтримують нейрони в носі.

Нагадаємо, що раніше ми писали, які симптоми при коронавірусі говорять про сильний імунітет.

А також розповідали про те, скільки разів доведеться вакцинуватися від коронавірусу.

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