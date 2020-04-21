ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сколько коронавирус живет на разных поверхностях: ученые сделали новое заявление

STYLERКоронавирус    21.04.2020 - 06:55
Сколько коронавирус живет на разных поверхностях: ученые сделали новое заявление
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Ученые назвали новые сроки выживания коронавируса на различных поверхностях

Коронавирус в Украине диагностирован у 5710 пациентов. Ученые всего мира проводят исследования, чтобы выяснить, насколько COVID-19 опасен для людей, как распространяется и как его можно победить.

Также ученые выясняли, сколько коронавирус может прожить на различных поверхностях и при каких температурах его активность возрастает, пишет издание УНИАН со ссылкой на исследование Военно-медицинского университета в Чунцине.

Коронавирус при комнатной температуре и влажности в 65% может жить:

  • На внешней стороне маски – не менее недели
  • На нержавеющей стали и пластмассе – меньше 7 дней
  • На стекле – менее четырех дней
  • На дереве и тканях – до двух суток
  • На бумаге – меньше трех часов.

Коронавирус в организме человека

В среднем коронавирус в организме человека живет до 21 дня – этот период считается от момента заражения до полного излечения. Однако медики фиксировали и более длительные случаи – в 37 и 50 дней.

По мнению ученых, коронавирус смог так долго находится в организме человека, так как он вызвал определенные мутации и был в состоянии симбиоза со своим носителем.

Коронавирус и температура

Ученые из Университета в Гуанчжоу, Китай, определили, что COVID-19 любит температуру +9 градусов. Именно при таком климате он распространяется быстрее всего.

А вот исследователи из Гонконга выяснили, что коронавирус становится активнее при +4 градусах. Также они установили, в каких температурах коронавирус имеет больше шансов погибнуть и выжить:

  • +4 градуса – более двух недель
  • +22 – около недели
  • +56 градусов – менее 30 минут
  • +70 градусов – менее 5 минут

Напомним, ранее мы писали о том, что назван основной способ передачи коронавируса.

Коронавирус в Украине: медики назвали, кто чаще всего умирает от COVID-19 Коронавирус в легкой форме: медики назвали самое лучшее лечение
Новости Украины COVID-19Коронавирус
Lite
On Top