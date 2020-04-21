Скільки коронавірус живе на різних поверхнях: вчені зробили нову заяву

Вчені назвали нові терміни виживання коронавіруса на різних поверхнях
Коронавірус в Україні діагностовано у 5710 пацієнтів. Вчені всього світу проводять дослідження, щоб з'ясувати, наскільки COVID-19 небезпечний для людей, як поширюється і як його можна перемогти.
Також вчені з'ясовували, скільки коронавірус може прожити на різних поверхнях і при яких температурах його активність зростає, пише видання УНІАН з посиланням на дослідження Військово-медичного університету в Чунціні.
В середньому коронавірус в організмі людини живе до 21 дня – цей термін рахується від моменту зараження до повного лікування. Однак медики фіксували та більш тривалі випадки – у 37 і 50 днів.
На думку вчених, коронавірус зміг так довго знаходиться в організмі людини, оскільки він викликав певні мутації та був в стані симбіозу зі своїм носієм.
Вчені з Університету в Гуанчжоу, Китай, визначили, що COVID-19 любить температуру +9 градусів. Саме при такому кліматі він поширюється найшвидше.
А ось дослідники з Гонконгу з'ясували, що коронавірус стає активнішим при +4 градуси. Також вони встановили, в яких температурах коронавірус має більше шансів загинути й вижити:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий основний спосіб передачі коронавірусу.