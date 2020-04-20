ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назван главный способ подхватить COVID-19: общественные места ни при чем

STYLERКоронавирус    20.04.2020 - 20:11
Назван главный способ подхватить COVID-19: общественные места ни при чем
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус передается от человека к человеку при определенных условиях

Коронавирус COVID-19 чаще всего передается при тесном контакте с носителем болезни воздушно-капельным путем, а риск заболеть от дверных ручек, кнопок лифтов и других поверхностей в общественных местах очень низкий. К такому выводу пришли немецкие ученые, пишут западные СМИ.

Исследование было проведено в Институте вирусологии Германии.

Так, ученые провели обследование, взяв образцы с поверхностей, что считаются рассадниками COVID-19, - смартфонов, ручек дверей, туалетов и так далее. Целью эксперимента было понять, как размножается коронавирус оставленный на них. В результате из взятых образцов вирус культивировать лабораторно не получилось.

Это исследование позволило ученым сделать вывод, что главным способом заражения коронавирусом является непосредственный продолжительный контакт между носителем инфекции и потенциальной "жертвой".

Немецкие вирусологи заключили, что риск получить коронавирус в магазине, парикмахерской и так далее является низким.

Ранее мы писали, что коронавирус поражает кроме легких и другие органы. Причем часто последствия у заболевших людей являются необратимыми.

Также сообщалось о признаках, которые могут указать на то, что вы уже переболели коронавирусом, но из-за слабо выраженных симптомов об этом не догадываетесь.

В России протестуют из-за карантина: демонстрантов разгоняет спецназ Норвегия начала ослаблять карантин
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top