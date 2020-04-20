Назван главный способ подхватить COVID-19: общественные места ни при чем

Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус передается от человека к человеку при определенных условиях

Коронавирус COVID-19 чаще всего передается при тесном контакте с носителем болезни воздушно-капельным путем, а риск заболеть от дверных ручек, кнопок лифтов и других поверхностей в общественных местах очень низкий. К такому выводу пришли немецкие ученые, пишут западные СМИ.

Исследование было проведено в Институте вирусологии Германии.

Так, ученые провели обследование, взяв образцы с поверхностей, что считаются рассадниками COVID-19, - смартфонов, ручек дверей, туалетов и так далее. Целью эксперимента было понять, как размножается коронавирус оставленный на них. В результате из взятых образцов вирус культивировать лабораторно не получилось.

Это исследование позволило ученым сделать вывод, что главным способом заражения коронавирусом является непосредственный продолжительный контакт между носителем инфекции и потенциальной "жертвой".

Немецкие вирусологи заключили, что риск получить коронавирус в магазине, парикмахерской и так далее является низким.

Ранее мы писали, что коронавирус поражает кроме легких и другие органы. Причем часто последствия у заболевших людей являются необратимыми.

Также сообщалось о признаках, которые могут указать на то, что вы уже переболели коронавирусом, но из-за слабо выраженных симптомов об этом не догадываетесь.