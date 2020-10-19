Ученые показали видео распространения коронавируса в кафе: как не заразиться

Как распространяется коронавирус в кафе (коллаж: РБК-Украина)

Ученые советуют садиться напротив своего собеседника, что существенно снизит шансы заражения

Коронавирусная инфекция распространяется очень быстро – в мире зафиксирована вторая волна смертоносной эпидемии. При этом экономики многих стран не могут себе позволить вернуться в строгий карантин и запретить людям посещать кафе. Для снижения заболеваемости коронавирусом ученые решили продемонстрировать людям модель распространения инфекции, чтобы показать пути заражения и снизить заболеваемость. Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.

Ученые из Центра вычислительных наук института RIKEN совместно с коллегами из Университета Кобе продемонстрировали, каковы шансы заразиться коронавирусом, если сидеть в баре с еще тремя людьми, и один из них – носитель коронавируса.

В их модели четверо людей сидят за двумя придвинутыми друг к другу столами площадью 60 кв. см. (стандартный размер столиков в кафе и ресторанах, по словам исследователей). Моделирование показало, что на человека, сидящего рядом с тем, кто говорит, попадает примерно впятеро больше аэрозольных частиц, чем на того, кто сидит напротив.

Шансы заражения COVID-19, если собеседник является носителем вируса, соотносятся примерно так же. При этом, когда говорящий поворачивает голову к адресату, риск передачи патогена возрастает. Самое безопасное место, по мнению ученых, находится по диагонали от вероятно зараженного: туда долетает не более четверти аэрозольных частиц, выделяемых говорящим.

Ученые также сделали вывод, что при влажности воздуха менее 30% дальность распространения частиц возрастает вдвое в сравнении с влажностью в 60%. Это связано с тем, что при повышенной влажности частицы интенсивнее слипаются и быстрее оседают. Это исследование позволяет сделать вывод, что увлажнители воздуха в общественных местах помогают снизить вероятность заражения COVID-19.

Как распространяется коронавирус в кафе

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