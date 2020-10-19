Скільки коронавірус живе на шкірі людини: вчені зробили нову заяву

Вчені повідомили, скільки коронавірус тримається на шкірі людини (Колаж РБК-Україна)

Фахівці в черговий раз підкреслили важливість постійного миття рук і обробки їх антисептиками

Коронавірус може знаходитися на шкірі людини не менше дев'яти годин і при цьому залишатися активним. До такого висновку прийшли вчені з японського Медичного університету Кіото.

Як зазначили фахівці в новому дослідженні, патогени інших вірусів можуть виживати на шкірі протягом більш короткого часу. Наприклад, грип здатний прожити на шкірі людини всього близько двох годин, пише видання НВ.

"Дев'ятигодинне виживання SARS-CoV-2 (штам вірусу, який викликає COVID-19) на шкірі людини може збільшити ризик контактної передачі у порівнянні з IAV (вірусом грипу A), тим самим прискорюючи пандемію", - йдеться в повідомленні вчених.

Для отримання результатів був проведений експеримент і на шкіру наносили по 100 тисяч зразків коронавірусу і грипу. Потім фіксувався час, який проходив до повного зникнення патогенів зі шкіри. Віруси грипу зникали в середньому за 1-2 години, а коронавірус тримався в середньому близько 9 годин, в окремих випадках – навіть до 11 годин.

Також в ході дослідження було встановлено, що віруси грипу і коронавірусу знищуються при обробці шкіри 80% розчином етанолу. Це підтверджує важливість частого миття рук в умовах пандемії та обробки їх спеціальними дезінфекційними засобами.

"Більш тривале виживання SARS-CoV-2 на шкірі збільшує ризик контактної передачі, однак гігієна рук може знизити цей ризик", - відзначають вчені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені на відео показали, як поширюється коронавірус в кафе за столом.

А також розповідали про те, що лікар назвав помилки, які категорично не можна допускати при лікуванні COVID-19.