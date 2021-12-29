Где и за сколько будут встречать Новый год нардепы: Львов, Беларусь и 50 тысяч гривен

Новый год наступит уже через пару дней и народные избранники рассказали, как же собираются отметить этот праздник. Многие проведут каникулы в Украине, а некоторые поедут заграницу.

Юрий Камельчук из фракции "Слуга народа" рассказал, что на каникулах планирует побывать в нескольких местах.

"Классически на само Рождество — это всегда с родителями. А на Новый год мы с женой едем куда-то, как правило, на часть времени — это куда-то за границу, а потом Карпаты, лыжи, снег. Поскольку это будет за границей, поэтому не будет никаких застолий, больших компаний друзей. Такие вещи происходят на Рождество, там классические блюда, а Новый год – это ужин в хорошем месте", – рассказал Юрий.

Коллега по фракции Камельчука Сергей Швец собирается на Новый год в Беларусь.

"Спокойная, сельская встреча Нового года с родителями, с детьми, с родственниками, так, как это празднуют миллионы моих сограждан. Они будут праздновать это в Украине, я буду праздновать это в соседней стране. Но исключительно как и все остальные. Исключительно в пределах своего заработка, который открыт...", - сказал он.

Депутат монобольшинства Александр Санченко решил поехать во Львов.

"Поеду во Львов. Я киевлянин, потому какая-то такая новогодняя картинка у меня ассоциируется со Львовом. В этом году решил провести Новый год там. Два дня во Львове обойдутся, наверное, до десяти тысяч гривен: дорога, проживание, вечерние гулянья, отоспаться – и домой", – Сказал Санченко.

Илья Кива из "Оппозиционной платформы – За жизнь" рассказал, что отложил на новогодний стол 50 тысяч гривен.

"Оденусь Дедом Морозом, приду к детям и буду их веселить, дарить подарки, шутить и наслаждаться их весельем. У меня на новогодние праздники отложено 50 тысяч гривен", - признался он.