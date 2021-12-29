Де і за скільки зустрічатимуть Новий Рік нардепи: Львів, Беларусь та 50 тисяч гривень

Новий рік настане вже через пару днів і народні обранці розповіли, як же збираються відзначити це свято. Багато проведуть канікули в Україні, а деякі поїдуть закордон.

Юрій Камельчук з фракції "Слуга народу" розповів, що на канікулах планує побувати в декількох місцях.

"Класично на саме Різдво - це завжди з батьками. А на Новий рік ми з дружиною їдемо кудись, як правило, на частину часу - це кудись за кордон, а потім Карпати, лижі, сніг. Оскільки це буде за кордоном, тому не буде ніяких застіль, великих компаній друзів. Такі речі відбуваються на Різдво, там класичні страви, а Новий рік - це вечеря в хорошому місці", - розповів Юрій.

Колега по фракції Камельчука Сергій Швець збирається на Новий рік до Білорусі.

"Спокійна, сільська зустріч Нового року з батьками, з дітьми, з родичами, так, як це святкують мільйони моїх співгромадян. Вони святкуватимуть це в Україні, я святкуватиму це в сусідній країні. Але виключно як і всі інші. Виключно в межах свого заробітку, який відкритий...",- сказав він.

Депутат монобільшості Олександр Санченко вирішив поїхати до Львова.

"Поїду до Львова. Я киянин, тому якась така новорічна картинка у мене асоціюється зі Львовом. Цього року вирішив провести Новий рік там. Два дні у Львові обійдуться, напевно, до десяти тисяч гривень: дорога, проживання, вечірні гуляння, відіспатися – і додому", – сказав Санченко.

Ілля Ківа з "Опозиційної платформи - за життя" розповів, що відклав на новорічний стіл 50 тисяч гривень.

"Одягнуся Дідом Морозом, прийду до дітей і буду їх веселити, дарувати подарунки, жартувати і насолоджуватися їх веселощами. У мене на новорічні свята відкладено 50 тисяч гривень", - зізнався він.