ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Де і за скільки зустрічатимуть Новий Рік нардепи: Львів, Беларусь та 50 тисяч гривень

Новость на русском →
Середа 29 грудня 2021 11:09
Де і за скільки зустрічатимуть Новий Рік нардепи: Львів, Беларусь та 50 тисяч гривень Як святкуватимуть Новий Рік нардепи (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Новий рік настане вже через пару днів і народні обранці розповіли, як же збираються відзначити це свято. Багато проведуть канікули в Україні, а деякі поїдуть закордон.

Про це пише "Сьогодні".

Юрій Камельчук з фракції "Слуга народу" розповів, що на канікулах планує побувати в декількох місцях.

"Класично на саме Різдво - це завжди з батьками. А на Новий рік ми з дружиною їдемо кудись, як правило, на частину часу - це кудись за кордон, а потім Карпати, лижі, сніг. Оскільки це буде за кордоном, тому не буде ніяких застіль, великих компаній друзів. Такі речі відбуваються на Різдво, там класичні страви, а Новий рік - це вечеря в хорошому місці", - розповів Юрій.

Колега по фракції Камельчука Сергій Швець збирається на Новий рік до Білорусі.

"Спокійна, сільська зустріч Нового року з батьками, з дітьми, з родичами, так, як це святкують мільйони моїх співгромадян. Вони святкуватимуть це в Україні, я святкуватиму це в сусідній країні. Але виключно як і всі інші. Виключно в межах свого заробітку, який відкритий...",- сказав він.

Депутат монобільшості Олександр Санченко вирішив поїхати до Львова.

"Поїду до Львова. Я киянин, тому якась така новорічна картинка у мене асоціюється зі Львовом. Цього року вирішив провести Новий рік там. Два дні у Львові обійдуться, напевно, до десяти тисяч гривень: дорога, проживання, вечірні гуляння, відіспатися – і додому", – сказав Санченко.

Ілля Ківа з "Опозиційної платформи - за життя" розповів, що відклав на новорічний стіл 50 тисяч гривень.

"Одягнуся Дідом Морозом, прийду до дітей і буду їх веселити, дарувати подарунки, жартувати і насолоджуватися їх веселощами. У мене на новорічні свята відкладено 50 тисяч гривень", - зізнався він.

Як ми раніше писали, українського депутата суд відправив на 150 годин громадських робіт через декларацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новий рік
LITE
Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі
Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі