Сколько будут платить за свет жители Киева в мае: тарифы

Тарифы на электроэнергию в Киеве в мае 2022 года останутся неизменными. Цены на свет для населения повышать не будут.
Сколько жители столицы заплатят за свет - читайте в материале Styler.
Согласно постановлению Кабмина №453 от 16.04.2022 года, тарифы на электроэнергию с 1 мая не изменились.
Если вы тратите на месяц не более 250 кВт∙ч, цена составляет 1,44 грн/кВт∙час;
если ваше потребление свыше 250 кВт∙ч в месяц, тариф – 1,68 грн/кВт∙час.
Без изменений остаются тарифные коэффициенты для многозонных устройств учета.
Владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше электроэнергии, потребленной с 23:00 до 7:00.
Жителям столицы следует передать показания счетчиков до 3 мая включительно.
Контакт-центр YASNO, принимающий данные у киевлян по телефону, временно недоступен.
Передать показания онлайн можно через:
Если клиенты своевременно не сообщают показания счетчика, то начисления могут производиться на основе данных о среднесуточном потреблении. Тогда финальная сумма к оплате будет отличаться от суммы фактически использованной электроэнергии.
YASNO рекомендует передавать показания счетчика – даже если жильцы жилья уехали.
Как мы ранее писали, Кабмин решил заморозить тарифы на коммуналку до окончания войны.
Также мы сообщали, что цены на газ для населения с 1 мая останутся без изменений.
Читайте также, как получить помощь на коммуналку тем, кто приютил переселенцев.