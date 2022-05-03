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Сколько будут платить за свет жители Киева в мае: тарифы

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Вторник 03 мая 2022 13:28
Сколько будут платить за свет жители Киева в мае: тарифы Какие тарифы на свет в Киеве в мае (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Тарифы на электроэнергию в Киеве в мае 2022 года останутся неизменными. Цены на свет для населения повышать не будут.

Сколько жители столицы заплатят за свет - читайте в материале Styler.

Согласно постановлению Кабмина №453 от 16.04.2022 года, тарифы на электроэнергию с 1 мая не изменились.

Какие тарифы

Если вы тратите на месяц не более 250 кВт∙ч, цена составляет 1,44 грн/кВт∙час;
если ваше потребление свыше 250 кВт∙ч в месяц, тариф – 1,68 грн/кВт∙час.

Без изменений остаются тарифные коэффициенты для многозонных устройств учета.

Владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше электроэнергии, потребленной с 23:00 до 7:00.

Когда передавать показания

Жителям столицы следует передать показания счетчиков до 3 мая включительно.
Контакт-центр YASNO, принимающий данные у киевлян по телефону, временно недоступен.

Передать показания онлайн можно через:

  • Личный кабинет;
  • Мобильное приложение;
  • Viber-бот YASNO-online;
  • Форму на сайте yasno.com.ua (без регистрации);
  • Личные сообщения этой страницы в Facebook.

Сколько будут платить за свет жители Киева в мае: тарифыВажно знать

Если клиенты своевременно не сообщают показания счетчика, то начисления могут производиться на основе данных о среднесуточном потреблении. Тогда финальная сумма к оплате будет отличаться от суммы фактически использованной электроэнергии.

YASNO рекомендует передавать показания счетчика – даже если жильцы жилья уехали.

Как мы ранее писали, Кабмин решил заморозить тарифы на коммуналку до окончания войны.

Также мы сообщали, что цены на газ для населения с 1 мая останутся без изменений.

Читайте также, как получить помощь на коммуналку тем, кто приютил переселенцев.

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