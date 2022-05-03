Сколько будут платить за свет жители Киева в мае: тарифы

Тарифы на электроэнергию в Киеве в мае 2022 года останутся неизменными. Цены на свет для населения повышать не будут.

Сколько жители столицы заплатят за свет - читайте в материале Styler.

Согласно постановлению Кабмина №453 от 16.04.2022 года, тарифы на электроэнергию с 1 мая не изменились.

Какие тарифы

Если вы тратите на месяц не более 250 кВт∙ч, цена составляет 1,44 грн/кВт∙час;

если ваше потребление свыше 250 кВт∙ч в месяц, тариф – 1,68 грн/кВт∙час.

Без изменений остаются тарифные коэффициенты для многозонных устройств учета.

Владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше электроэнергии, потребленной с 23:00 до 7:00.

Когда передавать показания

Жителям столицы следует передать показания счетчиков до 3 мая включительно.

Контакт-центр YASNO, принимающий данные у киевлян по телефону, временно недоступен.

Передать показания онлайн можно через:

Личный кабинет;

Мобильное приложение;

Viber-бот YASNO-online;

Форму на сайте yasno.com.ua (без регистрации);

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Важно знать

Если клиенты своевременно не сообщают показания счетчика, то начисления могут производиться на основе данных о среднесуточном потреблении. Тогда финальная сумма к оплате будет отличаться от суммы фактически использованной электроэнергии.

YASNO рекомендует передавать показания счетчика – даже если жильцы жилья уехали.