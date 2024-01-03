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"Скло застрягло в стінах": мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео)

Харків, Середа 03 січня 2024 12:35
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"Скло застрягло в стінах": мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео) Місцева мешканка Харкова показала наслідки обстрілу РФ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська атакувала Харків ракетами типу "Іскандер" у вівторок, 2 січня. Мешканка Харкова показала наслідки обстрілу у своїй квартирі та за вікном.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram місцевої мешканки Антоніни.

Як постраждало житло

Житло жінки зруйноване, скло застрягло в стінах. На щастя, її родина вціліла.

На відео видно, що житловий будинок внаслідок обстрілу був сильно пошкоджений. На дворі можна побачити побиті автівки та зруйновані гаражі.

Також на момент зйомки відео біля будинку була ще пожежа.

"2 січня нас та інших харків’ян розбудив російський "Іскандер". Найстрашніші миті були, поки не забігли до сина в кімнату і не переконалися, що він живий. Скло застрягло в стінах, від шоку не розумієш, куди бігти і що робити", - написала жінка.

&quot;Скло застрягло в стінах&quot;: мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео)&quot;Скло застрягло в стінах&quot;: мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео)&quot;Скло застрягло в стінах&quot;: мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео)&quot;Скло застрягло в стінах&quot;: мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео)&quot;Скло застрягло в стінах&quot;: мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео)&quot;Скло застрягло в стінах&quot;: мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео)&quot;Скло застрягло в стінах&quot;: мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео)&quot;Скло застрягло в стінах&quot;: мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео)&quot;Скло застрягло в стінах&quot;: мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео)&quot;Скло застрягло в стінах&quot;: мешканка Харкова показала розгромлену квартиру після обстрілу РФ (відео)Мешканка Харкова показала, як постраждало її житло (скриншот)

Що відомо про обстріл Харкова

Відомо, що обстріл Харкова почався вранці близько 7:30. Пролунало щонайменше три вибухи. Фахівці виявили фрагменти ракети "Іскандер-М.

На місцях влучань слідчі, експерти, вибухотехніки збирають речові докази, опитують свідків і постраждалих, документують наслідки обстрілів.

Постраждали 53 людей, з яких одна людина загинула, 52 отримали поранення. Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років - чотири хлопчика і дві дівчинки.

Раніше ми повідомляли, що окупанти 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів і 35 дронів-камікадзе Shahed.

Також ми писали, що у Харкові дистанційно запустили феєрверк.

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