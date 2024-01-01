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У Харкові вночі дистанційно запустили феєрверк. Поліція шукає порушників

Харків, Понеділок 01 січня 2024 12:12
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У Харкові вночі дистанційно запустили феєрверк. Поліція шукає порушників Фото: у Харкові вночі дистанційно запустили феєрверк (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові поліція шукає порушників, які в ніч проти 1 січня запускали феєрвек. Для цього вони використовували спеціальну установку запуску салюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Близько опівночі у Слобідському районі Харкова до поліції надійшло кілька викликів від громадян, що у парку невідомі запустили феєрверк", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські, які виїхали на місце виклику, виявили установку запуску феєрверка, до якої було виведено провід.

"Попередньо встановлено, що феєрверк був запущений за допомогою пульта для дистанційного запуску", - констатують в поліції.

Наразі поліцією вживаються заходи для встановлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності.

Заборона феєрверків в Україні

Салюти в Україні заборонені від початку масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. На даний момент за запуск феєрверку можна отримати як адміністративний штраф, так і обмеження волі.

При цьому такі обмеження не заважають деяким українцям запускати салюти. Наприклад, у жовтні 2023 року в Чернігові затримали двох жителів міста, які запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи.

А ось і зовсім "свіжий" випадок. У новорічну ніч до поліції надійшло кілька повідомлень про те, що у Черкасах невідомий запускав салюти. Правопорушником виявився уродженець Росії, який мешкає в українському місті з 2014 року.

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