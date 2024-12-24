Скло, пластик чи папір: яку упаковку обрати для зберігання продуктів
Скло, пластик і папір - три найпоширеніші матеріали для зберігання продуктів, і кожен із них має свої переваги та недоліки. Як розібратися, який із них краще обрати залежно від типу продукту та умов зберігання?
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про кожен матеріал докладніше, щоб допомогти зробити свідомий вибір.
Скляна тара: екологічність і довговічність
Скло - один із найпопулярніших матеріалів для зберігання продуктів, оскільки воно не впливає на смак та запах їжі. Скляні банки, контейнери чи пляшки ідеально підходять для зберігання варення, солінь, соусів та напоїв.
Матеріал стійкий до хімічних реакцій, не виділяє шкідливих речовин і легко піддається переробці. Однак скло має певні недоліки: воно важке, крихке і потребує обережного поводження.
Для транспортування та щоденного використання скло може бути не дуже практичним. Але для довготривалого зберігання вдома - це один із найкращих варіантів.
Пластикові контейнери: легкість і доступність
Пластикова упаковка - це легкий, дешевий та доступний матеріал, який широко використовується для зберігання їжі. Пластикові контейнери зручні для транспортування та зберігання продуктів у холодильнику чи морозильній камері.
Однак важливо звертати увагу на маркування пластику, адже не всі його види є безпечними для контакту з їжею. Наприклад, деякі види пластику можуть виділяти токсичні речовини при нагріванні чи тривалому використанні.
Паперова упаковка: природність і екологічність
Папір вважається одним із найбільш екологічних матеріалів для пакування продуктів. Воскований папір або паперові пакети ідеально підходять для зберігання хліба, булочок, сиру чи зелені. Папір добре пропускає повітря, що запобігає утворенню конденсату і плісняви.
Але волога швидко руйнує паперову упаковку, тому для зберігання рідких чи жирних продуктів вона не підходить. Також паперова упаковка має короткий термін служби, але її легко утилізувати або компостувати, що робить її популярним вибором серед екологічно свідомих людей.
Скло - найкращий матеріал тари для круп (фото: Freepik.com)
Поєднання матеріалів для зберігання
У багатьох випадках найкращим вибором є поєднання різних матеріалів залежно від типу продуктів.
Наприклад, скляна банка із пластиковою кришкою забезпечує герметичність та зручність. Паперовий пакет із внутрішнім шаром з воску або пластику підходить для напівсухих продуктів, таких як крупи чи макарони.
Такий підхід дозволяє використовувати переваги кожного матеріалу і мінімізувати їх недоліки. Комбіновані упаковки зручні для транспортування і довготривалого зберігання, але варто звертати увагу на можливість їхньої утилізації.
Оптимальна тара для зберігання овочів і фруктів
Правильний вибір упаковки для овочів і фруктів допоможе зберегти їхню свіжість і корисні властивості на довший час. Ось список популярних продуктів із рекомендаціями щодо найкращої тари:
- Яблука - зберігайте у дерев'яних або пластикових ящиках із вентиляційними отворами, щоб забезпечити циркуляцію повітря.
- Груші - скляні або пластикові контейнери з кришкою, але з отворами для вентиляції, чудово підходять для короткотривалого зберігання.
- Цибуля - паперові або тканинні мішечки, що дозволяють продукту "дихати".
- Часник - сітчасті мішечки або плетені кошики ідеальні для зберігання в сухому місці.
- Картопля - зберігайте у дерев'яних ящиках або картонних коробках у темному прохолодному приміщенні.
- Морква - пластикова тара або дерев'яні ящики з піском для зберігання у підвалі чи холодильнику.
- Капуста - папір або харчова плівка для обгортання качанів, якщо зберігати їх у холодильнику.
- Помідори - пластикові контейнери з отворами для вентиляції або просто в паперових пакетах.
- Огірки - пластикові контейнери або скляні банки з герметичними кришками для короткого зберігання.
- Виноград - скляні або пластикові контейнери без кришки у холодильнику.
- Ягоди - найкраще зберігаються у пластикових контейнерах з отворами або в паперових коробках.
- Гарбуз - дерев'яні ящики або без упаковки у прохолодному сухому місці.
- Зелень (петрушка, кріп, базилік) - пластикові або скляні контейнери із зволоженими паперовими рушниками.
Раніше ми писали, які 8 овочів та фруктів найкраще зберігати у вакуумній упаковці.
Читайте також, які продукти не можна зберігати в холодильнику.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Virtual College, Matrha Stewart, Good Housekeeping.