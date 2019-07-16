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Склеивала деньги месяц: женщина разрезала в шредере крупную сумму

STYLERЖизнь    16.07.2019 - 22:13
Склеивала деньги месяц: женщина разрезала в шредере крупную сумму
Деньги попали в шредер (фото: коллаж РБК-Украина)

Кореянка поместила в шредер конверт с деньгами

В Южной Корее произошел неприятный инцидент в офисе. Женщина случайно положила в шредер конверт, в котором находилось 11 банкнот номиналом 50 тысяч вон каждая (около 42 долларов за купюру). Об этом сообщает издание Asia One.

Наличные были разрезанные в считанные секунды. Когда женщина увидела, что наделала, то была шокирована и начала искать помощь в интернете. Она выяснила, что изрезанные банкноты можно обменять на новые только в том случае, если они будут восстановлены до 80% их первоначального вида.

Таким образом женщина начала склеивать купюры вместе в свободное от работы время. На этой это ей понадобилось около месяца. Дома ее поддерживал муж и дочь.

Склеивала деньги месяц: женщина разрезала в шредере крупную сумму

Деньги попали в шредер (фото из соцсетей)

Когда она склеила все разрезанные купюры, то ей удалось обменять их на новенькие банкноты в банке. Настойчивость женщины поразила ее босса, и он ее наградил обедом.

Этот инцидент также служит напоминанием для других офисных работников что стоит быть внимательным, особенно если ты уничтожаешь какие-то документы в шредере.

Напомним, что одесский чиновник шокировал Владимира Зеленского своей зарплатой, во время того, как президент Украины приехал в Одессу, чтобы заслушать доклады местных чиновников.

Ранее сообщалось о том, что STYLER собрал самые эпичные "зашквары" украинских чиновников.

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