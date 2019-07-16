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Склеювала гроші місяць: жінка розрізала в шредері велику суму

STYLERЖиття    16.07.2019 - 22:13
Склеювала гроші місяць: жінка розрізала в шредері велику суму
Гроші потрапили в шредер (фото: колаж РБК-Україна)

Кореянка помістила в шредер конверт з грошима

У Південній Кореї стався неприємний інцидент в офісі. Жінка випадково поклала в шредер конверт, в якому перебувало 11 банкнот номіналом 50 тисяч вон кожна (близько 42 доларів за купюру). Про це повідомляє видання Asia One.

Готівка була розрізана в лічені секунди. Коли жінка побачила, що наробила, то була шокована і почала шукати допомогу в інтернеті. Вона з'ясувала, що порізані банкноти можна обміняти на нові тільки в тому випадку, якщо вони будуть відновлені до 80% їх первинного вигляду.

Таким чином жінка почала склеювати купюри разом у вільний від роботи час. На цій це їй знадобилося близько місяця. Вдома її підтримував чоловік і дочка.

Склеювала гроші місяць: жінка розрізала в шредері велику суму

Гроші потрапили в шредер (фото з соцмереж)

Коли вона склеїла всі розрізані купюри, то їй вдалося обміняти їх на новенькі банкноти в банку. Наполегливість жінки вразила її боса, і він її нагородив обідом.

Цей інцидент також служить нагадуванням для інших офісних працівників що варто бути уважним, особливо якщо ти знищуєш якісь документи в шредері.

Нагадаємо, що одеський чиновник шокував Володимира Зеленського своєю зарплатою, під час того, як президент України приїхав до Одеси, щоб заслухати доповіді місцевих чиновників.

Раніше повідомлялося про те, що STYLER зібрав самі епічні "зашквары" українських чиновників.

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