Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідером

П'ятірка найкращих ВНЗ України

Рейтинг очолив Київський національний університет ім. Шевченка. Він, до речі, є лідером у переліку найкращих ВНЗ України вже сьомий рік поспіль. Цей заклад також посів перше місце у підрейтингу класичних університетів країни.

Київський національний університет ім. Шевченка (фото: Вікіпедія)

Друге місце рейтингу у 2023 році зайняв Львівський національний університет ім. Франка. Цей ВНЗ також регулярно входить у п'ятірку найкращих вітчизняних освітніх закладів.

Львівський національний університет ім. Франка (фото: Вікіпедія)

Третє місце у 2023 році посів Національний університет "Львівська політехніка". Зазначимо, що за міжнародним рейтингом ресурсу UniRank найпопулярніших ВНЗ цей заклад зайняв шосте місце зі 181.

Національний університет "Львівська політехніка" (фото: Вікіпедія)

Четверте місце у рейтингу зайняв Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського". Цей заклад, а також "Львівську політехніку" визнано найкращими технічними університетами України.

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" (фото: Вікіпедія)

П'яте місце серед найкращих закладів вищої освіти 2023 року посів Харківський національний університет ім. Каразіна. Зазначимо, що цей заклад у міжнародному рейтингу найпопулярніших ВНЗ за версією ресурсу UniRank зайняв третє місце.

Харківський національний університет ім. Каразіна (фото: Вікіпедія)

Тематичний підрейтинг ВНЗ

Перелік найкращих аграрних університетів цьогоріч очолив Національний університет біоресурсів і природокористування.

Національний університет біоресурсів і природокористування (фото: ua-region.com.ua)

З-посеред педагогічних закладів найкращим у рейтингу є Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка.

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка (фото: Вікіпедія)

Найкращим медичним закладом освіти України визнано Національний медичний університет ім. Богомольця.

Національний медичний університет ім. Богомольця (фото: Вікіпедія)

Лідером з-посеред мистецьких закладів України визначено Київський національний університет культури і мистецтв.

Київський національний університет культури і мистецтв фото: Вікіпедія)

Серед приватних закладів вищої освіти найкращі показники цьогоріч продемонструвала Київська школа економіки.

Київська школа економіки (фото: Facebook.com/KSE Graduate Business School)

Найкращим закладом освіти Західного регіону визнано Львівський національний університет ім. Франка, Південного - Одеський національний університет ім. Мечникова, Північного - Сумський державний університет, Східного - Харківський національний університет ім. Каразіна, Центрального регіону - Дніпровський національний університет ім. Гончара.

Загалом у топ-20 Консолідованого рейтингу представлені університети з дванадцяти міст України: Києва, Львова, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська, Одеси, Ужгорода, Дніпра, Луцька, Тернополя, Вінниці та Сум.