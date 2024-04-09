Скільки зберігати плов, щоб не нашкодити здоров'ю
Зазвичай таку апетитну страву, як плов, готують не на одну порцію, а в достатньо великій кількості. Однак часто з'їсти все одразу не вдається - і зберегти плов допомагає холодильник.
Про те, як довго можна зберігати плов і не отруїтися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Zberihannya.
Скільки зберігати плов
Тривалість зберігання плову залежить від таких умов як температура, вологість місця, де тримається продукт, а також герметичність, стерильність та матеріал посуду, в якому зберігається страва.
Наприклад, в морозильній камері плов, в герметичному упакуванні, може пробути до 3 місяців - однак за умов, що плов для заморожування свіжий і був в холодильнику до 1 доби. Крім цього, температура морозильної камери має становити -18 градусів.
В холодильнику плов, відповідно до загальних рекомендацій, може простояти без псування за температури до 4 градусів лише 1 день, а вже на другий день почне псуватися морква - один з інгредієнтів плову.
Хоча такі спеції як кумін (зіра), куркума та гірчиця, які додають до страви, вповільнюють розвиток мікроорганізмів, не варто вживати плов, який зберігався довше рекомендованого терміну - особливо, якщо є ознаки псування.
А от при кімнатній температурі, максимально смачним і корисним плов буде тільки 3-4 години, після цього в теплі можуть почати розмножуватися бактерії.
Як правильно зберігати плов
Для того, щоб плов зберіг свої смакові властивості, не нашкодивши здоров'ю, варто дотримуватися рекомендацій щодо зберігання:
- Зберігати плов за рекомендованої температури в герметичному упакуванні або харчовому контейнері.
- Варто надати перевагу спеціальним контейнерам для зберігання продуктів, аніж зберігати плов в алюмінієвому або чавунному посуді.
- В контейнері не повинно бути жодних сторонніх предметів, як от ложок чи виделок.
- Необхідно уникати перепаду температури в холодильнику або морозилці.
- Для розуміння того, як довго можна зберігати плов, краще поставити на контейнер або упакування зі стравою маркування з датою приготування та заморожування.
Ознаки зіпсованого плову
Вживати в їжу той плов, що має зовнішні ознаки псування, категорично не рекомендується, адже це може призвести до серйозного харчового отруєння та розладу шлунка.
До ознак псування належать:
- Зміна кольору - якщо м'ясо або морква стали темнішими, а рис потьмянів, такий продукт ліпше відправити до смітника.
- Неприємний запах - попри те, що найкоротший термін зберігання має морква, псуються й інші компоненти, тож у зіпсованому плові буде присутній запах гнилі.
- Зміна консистенції - у зіпсованій страві м'ясо може стати сухим, або ж рис стане схожим на кашу.
До речі, нещодавно ми писали про те, як краще зберігати продукти в морозилці.
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