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Скільки зберігати плов, щоб не нашкодити здоров'ю

Вівторок 09 квітня 2024 07:45
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Скільки зберігати плов, щоб не нашкодити здоров'ю Скільки можна зберігати плов (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Зазвичай таку апетитну страву, як плов, готують не на одну порцію, а в достатньо великій кількості. Однак часто з'їсти все одразу не вдається - і зберегти плов допомагає холодильник.

Про те, як довго можна зберігати плов і не отруїтися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Zberihannya.

Скільки зберігати плов

Тривалість зберігання плову залежить від таких умов як температура, вологість місця, де тримається продукт, а також герметичність, стерильність та матеріал посуду, в якому зберігається страва.

Наприклад, в морозильній камері плов, в герметичному упакуванні, може пробути до 3 місяців - однак за умов, що плов для заморожування свіжий і був в холодильнику до 1 доби. Крім цього, температура морозильної камери має становити -18 градусів.

В холодильнику плов, відповідно до загальних рекомендацій, може простояти без псування за температури до 4 градусів лише 1 день, а вже на другий день почне псуватися морква - один з інгредієнтів плову.

Хоча такі спеції як кумін (зіра), куркума та гірчиця, які додають до страви, вповільнюють розвиток мікроорганізмів, не варто вживати плов, який зберігався довше рекомендованого терміну - особливо, якщо є ознаки псування.

А от при кімнатній температурі, максимально смачним і корисним плов буде тільки 3-4 години, після цього в теплі можуть почати розмножуватися бактерії.

Як правильно зберігати плов

Для того, щоб плов зберіг свої смакові властивості, не нашкодивши здоров'ю, варто дотримуватися рекомендацій щодо зберігання:

  • Зберігати плов за рекомендованої температури в герметичному упакуванні або харчовому контейнері.
  • Варто надати перевагу спеціальним контейнерам для зберігання продуктів, аніж зберігати плов в алюмінієвому або чавунному посуді.
  • В контейнері не повинно бути жодних сторонніх предметів, як от ложок чи виделок.
  • Необхідно уникати перепаду температури в холодильнику або морозилці.
  • Для розуміння того, як довго можна зберігати плов, краще поставити на контейнер або упакування зі стравою маркування з датою приготування та заморожування.

Ознаки зіпсованого плову

Вживати в їжу той плов, що має зовнішні ознаки псування, категорично не рекомендується, адже це може призвести до серйозного харчового отруєння та розладу шлунка.

До ознак псування належать:

  • Зміна кольору - якщо м'ясо або морква стали темнішими, а рис потьмянів, такий продукт ліпше відправити до смітника.
  • Неприємний запах - попри те, що найкоротший термін зберігання має морква, псуються й інші компоненти, тож у зіпсованому плові буде присутній запах гнилі.
  • Зміна консистенції - у зіпсованій страві м'ясо може стати сухим, або ж рис стане схожим на кашу.

До речі, нещодавно ми писали про те, як краще зберігати продукти в морозилці.

Читайте також про те, де найкраще зберігати сир.

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