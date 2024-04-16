Скільки зберігати картоплю, щоб вона не проросла

Чому картопля проростає

Проростання - природний для картоплі процес, коли вона зберігається при неправильній температурі, особливо, коли температура сягає 20 градусів тепла і тримається протягом певного часу.

Адже в бульбах, які ми їмо, і які використовуються для висадки, зберігаються поживні речовини, які з настанням весни та потеплішання спонукають картоплю проростати. Пускаючи паростки, картопля виробляє соланін - хімічну речовину, яка в великій кількості є токсичною для людини.

Окрім паростків, про те, що в картоплі забагато соланіну, свідчить і зелений колір овочу - цей процес відбувається, якщо картоплина отримує сонячне світло. Тож вживати в їжу картоплю, яка проросла, особливо багато - не варто.

Як зберігати картоплю

Варто зазначити, що будь-які продукти, як і картопля, не можуть зберігатися вічно - рано чи пізно відбуваються певні процеси, які призводять до того, що картопля пропадає. Однак умови, безумовно, впливають на термін зберігання - як і вид картоплі.

Оптимальною температурою для зберігання картоплі є 2-4 градуси, при вологості 85-90%. Проте температура зберігання відрізняється від сорту стиглості - для пізньостиглої і продовольчої картоплі допускають трохи вищу температуру - 5-6 градусів.

Важливе значення має свіжість картоплі - перші два тижні після викопування картоплини можна зберігати при температурі 14-18 градусів. Під час цього періоду бульби виділяють вуглекислий газ і тепло, тому необхідно, щоб приміщення гарно вентилювалося.

Тож за невисокої кімнатної температури у вентильованому приміщенні картоплю можна зберігати 2-3 тижні, але це не ідеальні умови для тривалого зберігання цього овочу.

Після цього картопля перебуває в стані спокою, її ростові процеси пригнічуються на 2-3 місяці. Однак це не означає, що її і далі можна зберігати при кімнатній температурі - адже під впливом світла і тепла картопля може прорости.

Крім цього, тривалість спокою відрізняється від скоростиглості картоплі - зрілі картоплини мають менший період спокою, аніж незрілі.

Обираючи місце для зберігання картоплі, слід дотримуватися цих рекомендацій: