Скільки всього McDonald’s у світі та країни, де ви не знайдете жодного

Якщо вам здається, що МакДональдс є скрізь, куди б ви не пішли, це тому, що він дуже популярний. Але є місця, де цього фастфуду немає.
Де саме немає звичного для нас МакДональдс - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
В матеріалі використані дані Chowhound, World Population Review.
За даними статистики сайту Chowhound, у 2023 році у світі налічувалося близько 41 800 закладів мережі ресторанів.
Якщо бути точним, то було 41 822 локації, а це більше, ніж у 2022 році, коли їх було близько 40 200. І МакДональдс продовжує рости та розширюватися. Наприкінці минулого року мережа оголосила, що до 2027 року планує відкрити 9000 нових закладів по всьому світу.
У Сполучених Штатах найбільше McDonald’s, що не дивно. Гігант швидкого харчування відкрив своє перше відділення в Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія, у 1940 році, і з моменту свого скромного початку стрімко розвивався.
Через чотири роки буде 50 000 ресторанів McDonald’s, йдеться в повідомленні компанії.
McDonald’s прогнозує чисте зростання нових ресторанів на 4% у 2024 році, яке зросте до 5% у наступні роки. До кінця 2024 року McDonald’s планує відкрити 2100 додаткових закладів, 500 з них у США.
Згідно з World Population Review, в інтересах громадського здоров’я та збереження культури в цих країнах немає популярної мережі фастфуду.
Загалом існує 123 країни, де немає цього закладу. Серед них: Бермудські острови, Болівія, Ісландія, Іран, Македонія, Північна Корея, Ємен та Зімбабве. Вони не дозволяють розміщення у своїх країнах МакДональдсу.
Зазначимо, що в Росії "мак" призупинив свою роботу 14 березня 2022 року, але там його вирішили "оригінально" замінити закладом "Вкусно и точка".
Нагадаємо, що колишній шеф-кухар МакДональдса розповів, чому на їхній кухні немає ножів.
Крім того, співробітниця McDonald's шокувала, як у фаст-фуді готують сніданки.