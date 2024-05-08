Сколько всего McDonald's в мире и страны, где вы не найдете ни одного

Сколько МакДональдс в мире

По данным статистики сайта Chowhound, в 2023 году в мире насчитывалось около 41 800 заведений сети ресторанов.

Если быть точными, то было 41822 локации, а это больше, чем в 2022 году, когда их было около 40200. И МакДональдс продолжает расти и расширяться. В конце прошлого года сеть объявила, что к 2027 году планирует открыть 9000 новых заведений по всему миру.

МакДональдс обожают многие (Скриншот)

Где больше всего заведений сети в мире

В Соединенных Штатах больше всего McDonald's, что не удивительно. Гигант быстрого питания открыл свое первое отделение в Сан-Бернардино, штат Калифорния, в 1940 году и с момента своего скромного начала стремительно развивался.

Через четыре года будет 50 тысяч ресторанов McDonald's, говорится в сообщении компании.

McDonald's прогнозирует чистый рост новых ресторанов на 4% в 2024 году, который вырастет до 5% в последующие годы. До конца 2024 McDonald's планирует открыть 2100 дополнительных заведений, 500 из них в США.

Где нет МакДональдса

Согласно World Population Review, в интересах общественного здоровья и сохранения культуры в этих странах нет популярной фастфудной сети.

В общей сложности существует 123 страны, где нет этого заведения. Среди них: Бермудские острова, Боливия, Исландия, Иран, Македония, Северная Корея, Йемен и Зимбабве. Они не разрешают размещение в своих странах МакДональдса.

Отметим, что в России мак приостановил свою работу 14 марта 2022 года, но там его "оригинально" решили заменить заведением "Вкусно и точка".