Скільки ви повинні важити відповідно до свого зросту і які винятки існують

Яка вага вважається нормальною?

Індекс маси тіла (ІМТ), найнадійніша і відома формула. Одним із найбільш часто використовуваних інструментів для визначення того, чи має людина здорову вагу по відношенню до свого зросту, є індекс маси тіла (ІМТ).

ІМТ розраховується шляхом ділення ваги в кілограмах на зріст у квадраті.

Категорії ІМТ включають:

Недостатня вага: ІМТ менше 18,5

Нормальна вага: ІМТ від 18,5 до 24,9

Надмірна вага: ІМТ від 25 до 29,9

Ожиріння: ІМТ дорівнює або перевищує 30

У кожному правилі є винятки

Хоча таблиці ІМТ і розуміння зайвої ваги корисні, є кілька винятків і міркувань, які дієтологи враховують при оцінці ідеальної ваги:

Склад тіла

ІМТ не розрізняє м’язову масу та жирову масу. Дуже мускулиста людина може мати високий ІМТ, але бути у відмінній фізичній формі. Тому при оцінці ваги важливо враховувати склад тіла.

Вік і стать

Потреби у вазі можуть змінюватися залежно від віку та статі. Наприклад, жінки, як правило, мають більше жиру, ніж чоловіки, через гормональні відмінності, які можуть впливати на ідеальні діапазони.

Розподіл жиру

Розподіл жиру також відіграє вирішальну роль у загальному стані здоров’я.

Абдомінальний жир пов’язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, незалежно від ІМТ.

Генетичні фактори

Генетичні фактори можуть впливати на ідеальну масу тіла.

Деякі люди можуть мати генетичну схильність бути худішими або важчими, що слід враховувати при постановці реалістичних цілей.

Визначення того, скільки ви маєте важити для свого зросту, може бути корисним як відправна точка для оцінки вашого загального стану здоров’я; однак це не слід розглядати як жорстке правило.