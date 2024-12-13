Сколько вы должны весить в соответствии со своим ростом и какие исключения существуют

Какой вес считается нормальным?

Индекс массы тела (ИМТ), самая надежная и известная формула. Одним из наиболее часто используемых инструментов для определения того, имеет ли человек здоровый вес по отношению к своему росту, является индекс массы тела (ИМТ).

ИМТ рассчитывается путем деления веса в килограммах на рост в квадрате.

Категории ИМТ включают в себя:

Недостаточный вес: ИМТ менее 18,5 ИМТ

Нормальный вес: ИМТ от 18,5 до 24,9 ИМТ

Избыточный вес: ИМТ от 25 до 29,9 ИМТ

Ожирение: ИМТ равен или превышает 30

В каждом правиле есть исключения

Хотя таблицы ИМТ и понимание лишнего веса полезны, есть несколько исключений и соображений, которые диетологи учитывают при оценке идеального веса:

Состав тела

ИМТ не различает мышечную массу и жировую массу. Очень мускулистый человек может иметь высокий ИМТ, но быть в отличной физической форме. Поэтому при оценке веса важно учитывать состав тела.

Возраст и пол

Потребности в весе могут меняться в зависимости от возраста и пола. Например, женщины, как правило, имеют больше жира, чем мужчины, из-за гормональных различий, которые могут влиять на идеальные диапазоны.

Распределение жира

Распределение жира также играет решающую роль в общем состоянии здоровья.

Абдоминальный жир связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от ИМТ.

Генетические факторы

Генетические факторы могут влиять на идеальную массу тела.

Некоторые люди могут иметь генетическую предрасположенность быть худее или тяжелее, что следует учитывать при постановке реалистичных целей.

Определение того, сколько вы должны весить для своего роста, может быть полезным как отправная точка для оценки вашего общего состояния здоровья; однако это не следует рассматривать как жесткое правило.