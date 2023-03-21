Скільки ви переплачуєте за транспорт через його зупинку під час тривог: названа точна сума

Що не так із зупинкою транспорту під час тривог

Коли кияни сідають у трамвай, тролейбус або автобус, немає гарантії, що вони дістануться свого місця призначення. Адже якщо прозвучить сигнал повітряної тривоги, громадський транспорт зупиниться.

У цьому випадку на допомогу приходять маршрутки, проте цей вид пересування є приватним, і ціни в ньому вищі. В основному це 15 гривень за проїзд проти 8 гривень у комунальному транспорті міста.

Щоб визначити, скільки пасажир змушений переплачувати, активісти взяли за основу візьмемо розрахунків те, що киянин протягом місяця хоч раз на день виїжджає з дому.

Таким чином вдалося вирахувати, що за місяць поїздок на маршрутках пасажир платить 900 гривень. Хоча на комунальному транспорті витрати були б вдвічі менші - 480 гривень при оплаті 8 гривень. Отже, щомісячна переплата складає не менш ніж 420 гривень.

Комунальний транспорт зупиняється вже майже 8 місяців. За цей час переплата становитиме 3 360 гривень кожним пасажиром.

Інфографіка: t.me/kyivpassengers

Коли транспорт перестануть зупиняти

Кияни вже неодноразово виступали проти такого рішення КМДА та вимагали скасувати його. У січні на сайті з електронними петиціями з'явилося прохання про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Зараз під нею зібрано понад 7 000 голосів, а статус петиції звучить як "на розгляді". Проте наразі ніяких намірів влада столиці не озвучує.

"Я розумію занепокоєння киян під час зупинки транспорту: це і додаткова витрата коштів, незручності для пересування та деякі проблеми у разі наближення комендантської години. Ми це питання вже вивчаємо та намагатимемося врегулювати. Тому про будь-які зміни вам повідомимо", - відповів керівник КМВА Сергій Попко в коментарі НВ.

Варто також додати, що в жодному місті України, крім Києва, не діє зобов'язання зупиняти транспорт під час повітряних тривог.