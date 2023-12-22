"Скільки українок впевнені, що будуть кращою свекрухою, ніж їхня?" Цікава статистика з "Хто зверху?"
Черговий сезон ігрового шоу для всієї сім’ї "Хто зверху?" на Новому каналі підійшов до свого завершення. У 13-му випуску розважального проекту в гендерному двобої на чолі з капітанами команд Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком зійшлися: Ганна Саліванчук, Ольга Мартиновська, Віра Кекелія, Володимир Ярославський, Дмитро Голубєв та Андрій Рибак.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.
Скільки відсотків чоловіків вважають, що жінка має розпоряджатися сімейним бюджетом?
За статистикою, яку озвучили в ефірі шоу "Хто зверху?", 46% хлопців мають таку позицію.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок вважають, що будуть кращою свекрухою, аніж мама чоловіка?
Переважна більшість, а саме 67% дівчат мають таку думку.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків, коли ламали якусь річ, виправдовували себе тим, що вона неякісна?
Ого! Аж 70% сильної половини людства хоча б раз так говорили.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків ненавидять фразу "чоловіки не плачуть"?
Більше половини, а саме 65% представників сильної статі проти цього висловлювання.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок прикидалися, що погано почуваються, аби не робити хатні справи?
У цьому зізналися аж 69% опитаних дівчат.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків сварилися зі своєю мамою, якщо та погано відгукувалась про їхню кохану?
53% мають такий досвід.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок вважають, що розбираються в автівках не гірше за чоловіків?
За статистикою, яку озвучили в ефірі розважального проекту "Хто зверху?", так думають 24% дівчат.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Дізнайтесь, скільки жінок дзвонили колишньому напідпитку.
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