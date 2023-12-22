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"Скільки українок впевнені, що будуть кращою свекрухою, ніж їхня?" Цікава статистика з "Хто зверху?"

П'ятниця 22 грудня 2023 20:00
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"Скільки українок впевнені, що будуть кращою свекрухою, ніж їхня?" Цікава статистика з "Хто зверху?" Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Автор: Іванна Пашкевич

Черговий сезон ігрового шоу для всієї сім’ї "Хто зверху?" на Новому каналі підійшов до свого завершення. У 13-му випуску розважального проекту в гендерному двобої на чолі з капітанами команд Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком зійшлися: Ганна Саліванчук, Ольга Мартиновська, Віра Кекелія, Володимир Ярославський, Дмитро Голубєв та Андрій Рибак.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.

Скільки відсотків чоловіків вважають, що жінка має розпоряджатися сімейним бюджетом?

За статистикою, яку озвучили в ефірі шоу "Хто зверху?", 46% хлопців мають таку позицію.

&quot;Скільки українок впевнені, що будуть кращою свекрухою, ніж їхня?&quot; Цікава статистика з &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок вважають, що будуть кращою свекрухою, аніж мама чоловіка?

Переважна більшість, а саме 67% дівчат мають таку думку.

&quot;Скільки українок впевнені, що будуть кращою свекрухою, ніж їхня?&quot; Цікава статистика з &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків, коли ламали якусь річ, виправдовували себе тим, що вона неякісна?

Ого! Аж 70% сильної половини людства хоча б раз так говорили.

&quot;Скільки українок впевнені, що будуть кращою свекрухою, ніж їхня?&quot; Цікава статистика з &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків ненавидять фразу "чоловіки не плачуть"?

Більше половини, а саме 65% представників сильної статі проти цього висловлювання.

&quot;Скільки українок впевнені, що будуть кращою свекрухою, ніж їхня?&quot; Цікава статистика з &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок прикидалися, що погано почуваються, аби не робити хатні справи?

У цьому зізналися аж 69% опитаних дівчат.

&quot;Скільки українок впевнені, що будуть кращою свекрухою, ніж їхня?&quot; Цікава статистика з &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків сварилися зі своєю мамою, якщо та погано відгукувалась про їхню кохану?

53% мають такий досвід.

&quot;Скільки українок впевнені, що будуть кращою свекрухою, ніж їхня?&quot; Цікава статистика з &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок вважають, що розбираються в автівках не гірше за чоловіків?

За статистикою, яку озвучили в ефірі розважального проекту "Хто зверху?", так думають 24% дівчат.

&quot;Скільки українок впевнені, що будуть кращою свекрухою, ніж їхня?&quot; Цікава статистика з &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Дізнайтесь, скільки жінок дзвонили колишньому напідпитку.

Також вам може бути цікаво, скільки чоловіків скаржаться друзям на своїх коханих.

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Леся Нікітюк Новый канал звезды шоу-бизнеса